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[免費] Auslogics Disk Defrag v7.1.3.0 硬碟重組軟體

2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v7.1.3.0 最新版。

Auslogics這家公司號稱他的使命是加速Windows電腦速度，而最近也推出了新版的「Auslogics Disk Defrag」免費硬碟重組軟體，雖然Windows中也內建了磁碟重組功能，不過可能是習慣人云亦云的說MS的壞話，常常會覺得有重組跟沒重組都差不多慢（也不知道是心理因素還是真的沒啥用...）。如果你在Windows內建的磁碟重組功能之外，還想試試看其他「高效能」硬碟重組軟體的話，可以試試看這個免費的「Auslogics Disk Defrag」硬碟重組軟體

一般情形下，電腦為了讓儲存資料到硬碟時的速度加快一點，通常都不會很整齊的將資料依照順序、整齊的排列在硬碟中（雖然我們看起來都是放在同一個資料夾），而是散亂的分佈著。當硬碟中的資料太過散亂的話，電腦要取用檔案時就得多花一些時間來搜尋與讀取。

如果想要讓電腦讀取資料的速度再快一點的話，就必須常常重組硬碟中的資料，幫我們將常用的檔案放在硬碟儲存區塊中比較容易被找到、比較連續的位置中。

以下這套「Auslogics Disk Defrag」也是類似的功能，當然這套軟體也跟其他硬碟重組軟體一樣，都是號稱重組速度快、執行效果好。實際執行後的感覺是有快一些些，不過也有可能因為原本的電腦還不夠亂，重組前跟重組後的並沒有快很多很多的感覺，如果大家覺得Windows內建的磁碟重組軟體不能讓你滿意的話，也可以下載這個免費重組軟體來試試看。

 

軟體名稱：Auslogics Disk Defrag
軟體版本：7.1.3.0
軟體語言：英文版
軟體性質：免費軟體
檔案大小：8.01 MB
系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（32/64-bit）
官方網站：http://www.auslogics.com/
軟體下載：按這裡

 

軟體安裝步驟中會出現一些選項，請勿勾選、安裝其他推廣軟體。

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用Auslogics Disk Defrag來重組你的硬碟

第1步  安裝好並啟動軟體之後，我們可以先在中間選單中點選你要重組的磁碟機，如「C:\ 」，然後再按一下〔下一步〕即可開始重組硬碟C。

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第2步  如圖，畫面中會以各種顏色標示目前硬碟重組的進度，其中紅色的「fragmented」是表示資料破碎區，可透過硬碟重組來加快檔案存取速度。藍色的「defragmented」是已經重組過的最佳化區塊。

圖示說明：

  1. fragmented：破碎區塊，未重整的區塊。
  2. defragmented：重整、最佳化過。
  3. allocated space：未分析過的區塊
  4. MFT：NTFS檔案系統的主要文件表目前本軟體不支援MFT重組
  5. free space：未使用空間

 

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第3步  重組完後，最後會顯示個簡單的報表，我們可以從「Fragmentation Before」跟「Fragmentation After」看出重組前後的差異，重組完後可再用用看電腦運作速度有沒啥改善。以後記得要常常重組「比較常存取資料的磁碟機」，對於資料讀寫速度多少會有點幫助。

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較舊的留言
  1. chen 說道：
    02-17, 2014 at 下午 9:31.09

    布萊恩 大大你圖都沒改過新版的圖都不一樣了這有沒有中文化的啊

    回覆
  2. Saido 說道：
    12-16, 2013 at 下午 1:22.53

    這和Defagger各有千秋嗎？

    回覆
  3. MarTiNZ 說道：
    09-20, 2013 at 下午 7:25.14

    推薦這套軟體～
    重組速度是我看過最快的！！

    回覆
  4. Defrag 說道：
    10-25, 2010 at 下午 9:25.59

    “I have some pretty serious concerns (to me, anyway) about Auslogics Disk Defrag…”
    http://www.techsupportalert.com/best-free-disk-de-fragmenter.htm#comment-59299

    回覆
  5. Tic 說道：
    08-09, 2009 at 上午 12:05.55

    不知為何,我用的是綠色版的(忘了當初哪裡找到的),不過使用上很簡單,除了有某些小地方會亂碼,其他沒啥大問題,重組的速度跟win內建的比起來快很多說

    回覆
  6. 小和子 說道：
    07-18, 2009 at 上午 11:30.31

    有沒有wins98磁碟機重整工具

    回覆
  7. 小杜 說道：
    05-24, 2009 at 下午 8:41.08

    我第一次來用 重組 好再回報

    回覆
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