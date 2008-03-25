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TimeLeft v3.61 在桌面放個「倒數計時器」

記得很多很多年之前，要升高中考聯考時，老師都會在黑板右上角寫個大大的數字，提醒每個同學距離聯考還有幾天、幾天，現在，如果你也有什麼重要的事情需要放在電腦桌面上一直提醒還剩幾天、幾月、幾秒的話，可以用這個TimeLeft倒數計時鐘來做，設定好之後，他會自動倒數一直到你指定的時間，然後就...

…然後不會怎樣。TimeLeft這軟體除了一般的倒數計時功能之外，還可設定自動提醒功能，時間到時可自動開啟網頁或播放音樂。此外還可以拿這個時鐘來取代原本的Windows時鐘（不過Vista裡面怪怪的），並設定自己喜歡的面板與顏色。另外還有碼表與桌面即時貼功能，方便我們紀錄一些小事情。

軟體名稱：TimeLeft
軟體版本：3.61
軟體語言：英文（簡體中文）
軟體性質：免費軟體（免費版，附贈專業版30天試用功能）
檔案大小：2.19MB
系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista
官方網站：http://www.timeleft.info/
軟體下載：按這裡

 

其實TimeLeft軟體還有個「Web export」的附加功能，可以做個簡單的網頁程式，讓我們在網站上展示倒數計時鐘，有興趣的可以再玩玩看囉。

 

 

桌面倒數計時鐘設定方法：

第1步  首先請按照一般軟體安裝方式，將TimeLeft軟體安裝到電腦中，安裝好之後，請直接執行桌面上的「TimeLeft」軟體捷徑，出現TimeLeft軟體功能選單後，請直接點選你要執行的功能，如「Countdown」這個按鈕為倒數計時鐘。

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第2步  開啟設定頁面後，按一下【Countdown】選單中的〔Add〕按鈕，準備新增倒數計時器。（如果頁面中有其他不想用的倒數計時器，可以先點選該項目，再按一下〔Delete〕按鈕將他刪除）

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第3步  開啟設定視窗後，請在「Count till (from) date and time」中指定到期日與時間，「Title」欄位中請輸入這個計時器的名稱，設定好之後可以顯示在計時器的版面中。

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第4步  接著請在「Predefined」下拉選單中點選這個倒數計時器的時間顯示格式，「Minutes:Seconds」表示只顯示「分」跟「秒」即可，這邊可以照自己的需求設定。或者你也可以點選「Custom」自行調整計時器的顯示方式。

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第5步  另外我們也可以修改計時器的外觀，請點選「Skin」後，再按一下右邊的圖示，即可挑選外觀樣式。（如果你想在計時器表面輸入中文字的話，可以點選「Font」型式的外觀，並自行修改文字的背景與文字顏色）

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第6步  TimeLeft軟體中內建了150種Skin可以讓我們挑選，挑選前請先勾選「Show as images」，點選你喜歡的樣式後，再按一下〔OK〕按鈕即可。

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第7步  全部設定好之後，請再按一下〔OK〕按鈕，完成計時器的設定工作。

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第8步  回到TimeLeft軟體主視窗後，我們可以看到原本「Countdown」選單中多出了一個新的計時器，我們可以隨時勾選下方的「Enable countdown」功能，讓計時器顯示或隱藏在電腦的桌面。

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第9步  如圖，這就是倒數計時器的樣子，我們可以隨時在計時器的上面按一下右鍵再點選「Edit Countdown」編輯計時器內容，或者放大、縮小、暫時停用甚至將計時器設定為全螢幕顯示都可以。

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  1. 訪客 說道：
    02-17, 2017 at 下午 6:09.24

    有發現顯示中文的方法~!!!!
    對於要準備考試來說有日期倒數超好用的，每次開電腦都會看到提醒剩下幾天，專心讀書。
    現在都是繁體中文版了，只要在編輯裡面改成中文字型就能順利顯示中文，而且拉大還不會模糊。

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