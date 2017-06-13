2017/6/14 版本更新：Foxit Reader 更新至 v8.3.0.14878 最新版，更新細節：按這裡。
PDF文件一定得使用 Adobe Acrobat Reader 來閱讀嗎？不一定！網路上有很多很多 PDF 瀏覽軟體，每種軟體都各有不同特色，而下面介紹的這個 Foxit Reader 算是目前用過開啟速度最快、最輕便的 PDF 閱讀器之一，如果你常常需要開啟 PDF 文件來閱讀內容的話， 改用 Foxit Reader 應該會讓你心情好一些些。
其實這軟體我是滿久之前就在用了，不小心忘記介紹，在一般情況下，一般人（大概80％以上吧）可能很少用到 Adobe Acrobat Reader 的全部功能，通常只是開啟 PDF 文件看一看，頂多列印出來而已。如果你也是這種看看文件而已的使用者，那免費的 Foxit Reader 閱讀器就很夠用囉，重點是，他開啟 PDF 文件的速度相當快，快到會讓你感動，不用在苦苦等 Adobe Reader 在那邊 Loading 老半天，還開不了。
- 軟體名稱：Foxit Reader
- 軟體版本：8.3.0.14878
- 軟體語言：英文版、繁體中文…（提供多國語系介面）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：51.8 MB
- 作業系統：支援各版本 Windows, Linux, Mac..等系統
- 官方網站：http://www.foxitsoftware.tw/
- 軟體下載：按這裡
其他說明：Foxit Reader是一個功能較簡單的閱讀器，另有付費版的Foxit Reader Pro支援更多功能，一般情況下，使用免費版的Foxit Reader就夠囉，如果需要Foxit Reader Pro專業版，可以到官方網站上閱讀相關資訊。
安裝時請注意：
在安裝軟體時，安裝程式預設會幫我們安裝一個其他額外的推薦軟體或工具列…等，如果不希望電腦中被安裝太多用不到的軟體，請不要勾選、安裝。
安裝好 Foxit Reader 軟體、啟動之後，會先問我們是否要將 Foxit Reader 設定為預設的 PDF 閱讀器，請按「是」並依照指示完成設定。
Foxit Reader 內建繁體中文版，不用再做任何設定就可以直接使用。
延伸閱讀： （感謝 Ressol 提供的資訊，請大家參考看看 ）
版大, 恰巧小弟之前有研究一下 PDF 的相關文件, 幫您補充一下 ^^
Adobe 本身有開放 PDF 的規格文件, 每個版本的 Adobe Reader 分別代表著不同版本的 PDF 格式. 另外 Adobe 有提供 SDK 給外圍協力廠商開發相關產品 (ie. Reader / Converter), 但是費用不是很便宜.
Foxit Reader 是一個團體針對 Adobe 釋出的 PDF 文件規格書來實做出來的 Reader, 號稱沒有參考(看過) Adobe 的 SDK, 因此不用付$$給 Adobe. 但相對的, 對於版本的更新及一些 Adobe PDF Reader 本身才有的特殊功能, 支援程度就不是那麼好了. However, Foxit Reader 仍是很讚的一套軟體 ^_^
您好~
請問Foxit Reader有轉檔功能嗎?
最近是不適acrobat reader轉檔功能都要收取費用?
謝謝您。
可以請問一下
現在到底哪一套比較快，而且問題少？
作者多久没更新Acrobat Reader 了？
现在明显Acrobat Reader 比Foxit Reader快。
Foxit Reader现在不叫快。。版本越更新越慢。
PDF-Viewer也比较不错。。
軟體還是太肥大了, 還是用回 Sumatra PDF 較好 (3秒內可以開啟檔案, <10MB)
剛剛測試Sumatra PDF與FoxitReader開起速度真的有差
Sumatra PDF約0.3sec
FoxitReader約0.8sec
但都不用1sec XD
希望儘快更新6.02的繁中語言檔
lang_tw_cn.xml 不能用在新版 6.0.2
現在已有線上新增繁中翻譯介面，但只翻譯了三分之一左右
這套怎麼試都沒辦法成功改成繁體中文，好像是軟體版本和套用繁體檔的版本不同，後來改用xchange pdf這套。
提供解決方法
將「lang_tw_cn.xml」檔案複製到「C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader」資料夾中（Ｘ）
將「lang_tw_cn.xml」檔案複製到「C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\lang」資料夾中（Ｏ）
沒有lang資料夾就自己新增囉
對
就是要自己設個 lang(語言) 的資料夾
還有
Prefercence 偏好設定應該是在Edit編輯裡面
Tool裡面是沒有的
請問大大：
要如何設定在網頁上開啟PDF檔時，不要自動下載呢？
謝謝～
剛才安裝是沒有像本帖中所說工具列的安裝,但是卻有tab的安裝,瀏覽器開新tab時會被設定為所安裝的v9.com網頁.本來還很苦惱,移除軟體也移除不了.結果後來在新增或移除程式清單中發現有個newtab uninstall的,按下去,過一會,瀏覽器(chrome)關了,電腦也像當機似地馬上重新開機了.再啟動時,就正常了。大概就是移除這個newTab的東西就對了。一點經驗,分享給需要的人。
可是現在重啟後,新增或移除程式清單中仍有這個NewTabs Uninstall的,不知怎麼辦
發現這次重啟後,雖然chrome恢復了,可是IE的首頁仍未恢復!
剛才再,新增或移除程式清單中再執行一次移除,則就不見了。現在大概恢復正常,只是登錄檔中還殘存一些痕跡,不知如何消除(怕直接刪除會有不良影響 囧)
感謝清純兄指導(見清純 說道：05-17, 2012 at 下午 6:41.46)
否則我也無法中文化呢!看來不來恩大的說帖應當要修改一下唷,否則無作中文化呢!
又我下載安裝的介面及安裝過程畫面和不大的也不同(安裝過程中沒有工具列安裝選項了),大概不大的是舊版吧。