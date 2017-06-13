2017/6/14 版本更新：Foxit Reader 更新至 v8.3.0.14878 最新版，更新細節：按這裡。

PDF文件一定得使用 Adobe Acrobat Reader 來閱讀嗎？不一定！網路上有很多很多 PDF 瀏覽軟體，每種軟體都各有不同特色，而下面介紹的這個 Foxit Reader 算是目前用過開啟速度最快、最輕便的 PDF 閱讀器之一，如果你常常需要開啟 PDF 文件來閱讀內容的話， 改用 Foxit Reader 應該會讓你心情好一些些。

其實這軟體我是滿久之前就在用了，不小心忘記介紹，在一般情況下，一般人（大概80％以上吧）可能很少用到 Adobe Acrobat Reader 的全部功能，通常只是開啟 PDF 文件看一看，頂多列印出來而已。如果你也是這種看看文件而已的使用者，那免費的 Foxit Reader 閱讀器就很夠用囉，重點是，他開啟 PDF 文件的速度相當快，快到會讓你感動，不用在苦苦等 Adobe Reader 在那邊 Loading 老半天，還開不了。

軟體名稱 ：Foxit Reader

：Foxit Reader 軟體版本 ：8.3.0.14878

：8.3.0.14878 軟體語言 ：英文版、繁體中文…（提供多國語系介面）

：英文版、繁體中文…（提供多國語系介面） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 51.8 MB

51.8 MB 作業系統： 支援各版本 Windows, Linux, Mac..等系統

支援各版本 Windows, Linux, Mac..等系統 官方網站 ：http://www.foxitsoftware.tw/

：http://www.foxitsoftware.tw/ 軟體下載： 按這裡

其他說明：Foxit Reader是一個功能較簡單的閱讀器，另有付費版的Foxit Reader Pro支援更多功能，一般情況下，使用免費版的Foxit Reader就夠囉，如果需要Foxit Reader Pro專業版，可以到官方網站上閱讀相關資訊。

安裝好 Foxit Reader 軟體、啟動之後，會先問我們是否要將 Foxit Reader 設定為預設的 PDF 閱讀器，請按「是」並依照指示完成設定。

Foxit Reader 內建繁體中文版，不用再做任何設定就可以直接使用。