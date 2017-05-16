2017/5/16 軟體更新：相當多人愛用的 avast! 防毒軟體推出了 2017 最新版 v17.4.2294，建議下載更新為最新版本！
「avast! antivirus」是一套內建繁體中文語系的免費授權（家用、非商業使用）防毒軟體，雖然免費，不過防毒能力也是名列前茅。免費版的 avast! 防毒軟體提供了檔案防護、網頁防護、電子郵件防護、瀏覽器防護、軟體更新、Avast 遠端協助、VPN、GrimeFighter、救援磁碟、瀏覽器清理、家庭網路安全、AVAST NG….等等多病毒掃描/偵測與防護功能。在各種免費防毒軟體充斥的市場中，功能相當完整且相當具有競爭力！
AVAST 新版軟體在原本的掃毒與偵測功能之外，還新增/加強了 HTTPS scanning, AVAST NG, SecureDNS, Home Network Security, Smart Scan… 等等多項改進，持續跟上各種日新月異的攻擊手法，讓我們能針對各種不同環境與系統、網路的弱點來加強防護，保護電腦與資訊的安全。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： avast! antivirus 免費防毒軟體
- 軟體版本： 2017 (v17.4.2294) 正式版
- 軟體語言： 繁體中文（提供多種語言版本）
- 軟體性質： 免費軟體（非商業使用）
- 檔案大小： 160 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 （支援 32/6 4位元）
- 官方網站： http://www.avast.com/、 版本更新細節
- 軟體下載：按這裡
注意！一台電腦建議只安裝一套防毒軟體，如果你還有安裝其他防毒軟體請先移除，若你的舊版防毒軟體沒移除乾淨，則可能會造成跟新版防毒軟體衝突，電腦可能會出問題！請注意！
使用方法：
第1步 安裝方法很簡單，將安裝檔下載回來後、點兩下再按「安裝」按鈕即可全自動執行完成。
如果你要自行選擇要安裝的項目，可按「自訂」按鈕選擇。目前版本 v11.1.2241 並沒有看到安裝過程中有被安插其他推廣軟體或廣告的選項，建議直接按「安裝」讓他自動執行即可。
第2步 經過一段時間的下載與安裝後，很快就會跳出如下圖的畫面，請按「繼續」。
第3步 還有些訊息… 按「繼續」。
第4步 接著會鼓勵你安裝 Android 版的防毒軟體，如無需要請按下面的「不用了，我不想…..」。
第5步 安裝完成跳出軟體主畫面後，第一個要做的事情就是先按「執行智能掃描」按鈕，先幫電腦掃毒一下。剛安裝好軟體時，會自動更新病毒碼與程式，如果怕沒有自動更新到最新版病毒定義檔，可以在桌面右下角的 avast 圖示上按滑鼠右鍵，再點更新。
感謝分享
為什麼安裝好 Avast 7 后沒有註冊的方塊走出來 ??? 現在如何是好 ???
謝謝分享
謝謝你，正缺防毒軟體，還有說明做的很仔細
更新病毒軟體
我要更新病毒軟體
…….= =沒問題吧??
謝謝分享
thank
您好!!我灌了以後有顯示完成..但右下角没出現圖示..現在想刪也刪不掉怎麼辦~
我按進控制台也没用…現在他好像也都没防護…按了顯示
Failed to load language dll (1033\uilangres.dll)
請問現在要怎麼做呢…謝謝
請先下載官方網站的移除軟體
到工作管理員及服務停止服務(一般是沒用的)
到移除程式移除
用官方網站的移除軟體後重開機即可
不小心被灌到試用版，根本不能用，而且也刪不掉，現在網路也斷了，超爛