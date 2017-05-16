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[免費防毒軟體] avast! Antivirus 2017 繁體中文版！v17.4.2294 防毒軟體 下載

2017/5/16 軟體更新：相當多人愛用的 avast! 防毒軟體推出了 2017 最新版 v17.4.2294，建議下載更新為最新版本！

avast! antivirus」是一套內建繁體中文語系的免費授權（家用、非商業使用）防毒軟體，雖然免費，不過防毒能力也是名列前茅。免費版的 avast! 防毒軟體提供了檔案防護、網頁防護、電子郵件防護、瀏覽器防護、軟體更新、Avast 遠端協助、VPN、GrimeFighter、救援磁碟、瀏覽器清理、家庭網路安全、AVAST NG….等等多病毒掃描/偵測與防護功能。在各種免費防毒軟體充斥的市場中，功能相當完整且相當具有競爭力！

AVAST 新版軟體在原本的掃毒與偵測功能之外，還新增/加強了 HTTPS scanning, AVAST NG, SecureDNS, Home Network Security, Smart Scan… 等等多項改進，持續跟上各種日新月異的攻擊手法，讓我們能針對各種不同環境與系統、網路的弱點來加強防護，保護電腦與資訊的安全。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱： avast! antivirus 免費防毒軟體
  • 軟體版本： 2017 (v17.4.2294) 正式版
  • 軟體語言： 繁體中文（提供多種語言版本）
  • 軟體性質： 免費軟體（非商業使用）
  • 檔案大小： 160 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 （支援 32/6 4位元）
  • 官方網站： http://www.avast.com/版本更新細節
  • 軟體下載：按這裡

注意！一台電腦建議只安裝一套防毒軟體，如果你還有安裝其他防毒軟體請先移除，若你的舊版防毒軟體沒移除乾淨，則可能會造成跟新版防毒軟體衝突，電腦可能會出問題！請注意！

 

使用方法：

第1步  安裝方法很簡單，將安裝檔下載回來後、點兩下再按「安裝」按鈕即可全自動執行完成。

avast-2016-01

 

如果你要自行選擇要安裝的項目，可按「自訂」按鈕選擇。目前版本 v11.1.2241 並沒有看到安裝過程中有被安插其他推廣軟體或廣告的選項，建議直接按「安裝」讓他自動執行即可。

Avast-free-antivirus2016

 

 

第2步  經過一段時間的下載與安裝後，很快就會跳出如下圖的畫面，請按「繼續」。

avast-2016-02

 

第3步  還有些訊息… 按「繼續」。

avast-2016-03

 

第4步  接著會鼓勵你安裝 Android 版的防毒軟體，如無需要請按下面的「不用了，我不想…..」。

avast-2016-04

 

第5步  安裝完成跳出軟體主畫面後，第一個要做的事情就是先按「執行智能掃描」按鈕，先幫電腦掃毒一下。剛安裝好軟體時，會自動更新病毒碼與程式，如果怕沒有自動更新到最新版病毒定義檔，可以在桌面右下角的 avast 圖示上按滑鼠右鍵，再點更新。

avast-2016-05

 

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  1. 迷路 說道：
    06-01, 2012 at 上午 6:45.55

    感謝分享

    回覆
  2. oak 說道：
    05-31, 2012 at 上午 3:45.05

    為什麼安裝好 Avast 7 后沒有註冊的方塊走出來 ??? 現在如何是好 ???

    回覆
  3. greentea 說道：
    05-27, 2012 at 下午 4:14.26

    謝謝分享

    回覆
  4. 小玉 說道：
    05-27, 2012 at 下午 12:25.00

    謝謝你，正缺防毒軟體，還有說明做的很仔細

    回覆
  5. 林潔儀 說道：
    05-27, 2012 at 上午 12:18.46

    更新病毒軟體

    回覆
  6. joyce 說道：
    05-27, 2012 at 上午 12:15.12

    我要更新病毒軟體

    回覆
  7. mike 說道：
    05-26, 2012 at 下午 3:24.33

    …….= =沒問題吧??

    回覆
  8. ss 說道：
    05-23, 2012 at 下午 8:23.22

    謝謝分享

    回覆
  10. kiki 說道：
    05-16, 2012 at 下午 6:13.14

    您好!!我灌了以後有顯示完成..但右下角没出現圖示..現在想刪也刪不掉怎麼辦~
    我按進控制台也没用…現在他好像也都没防護…按了顯示
    Failed to load language dll (1033\uilangres.dll)
    請問現在要怎麼做呢…謝謝

    回覆
    • Bruce8192 說道：
      05-21, 2012 at 上午 12:32.00

      請先下載官方網站的移除軟體
      到工作管理員及服務停止服務(一般是沒用的)
      到移除程式移除
      用官方網站的移除軟體後重開機即可

      回覆
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