2017/5/16 軟體更新：相當多人愛用的 avast! 防毒軟體推出了 2017 最新版 v17.4.2294，建議下載更新為最新版本！

「avast! antivirus」是一套內建繁體中文語系的免費授權（家用、非商業使用）防毒軟體，雖然免費，不過防毒能力也是名列前茅。免費版的 avast! 防毒軟體提供了檔案防護、網頁防護、電子郵件防護、瀏覽器防護、軟體更新、Avast 遠端協助、VPN、GrimeFighter、救援磁碟、瀏覽器清理、家庭網路安全、AVAST NG….等等多病毒掃描/偵測與防護功能。在各種免費防毒軟體充斥的市場中，功能相當完整且相當具有競爭力！

AVAST 新版軟體在原本的掃毒與偵測功能之外，還新增/加強了 HTTPS scanning, AVAST NG, SecureDNS, Home Network Security, Smart Scan… 等等多項改進，持續跟上各種日新月異的攻擊手法，讓我們能針對各種不同環境與系統、網路的弱點來加強防護，保護電腦與資訊的安全。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： avast! antivirus 免費防毒軟體

avast! antivirus 免費防毒軟體 軟體版本： 2017 (v17.4.2294) 正式版

2017 (v17.4.2294) 正式版 軟體語言： 繁體中文（提供多種語言版本）

繁體中文（提供多種語言版本） 軟體性質： 免費軟體（非商業使用）

免費軟體（非商業使用） 檔案大小： 160 MB

160 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 （支援 32/6 4位元）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 （支援 32/6 4位元） 官方網站： http://www.avast.com/、 版本更新細節

http://www.avast.com/、 版本更新細節 軟體下載： 按這裡

注意！一台電腦建議只安裝一套防毒軟體，如果你還有安裝其他防毒軟體請先移除，若你的舊版防毒軟體沒移除乾淨，則可能會造成跟新版防毒軟體衝突，電腦可能會出問題！請注意！

使用方法：

第1步 安裝方法很簡單，將安裝檔下載回來後、點兩下再按「安裝」按鈕即可全自動執行完成。

如果你要自行選擇要安裝的項目，可按「自訂」按鈕選擇。目前版本 v11.1.2241 並沒有看到安裝過程中有被安插其他推廣軟體或廣告的選項，建議直接按「安裝」讓他自動執行即可。

第2步 經過一段時間的下載與安裝後，很快就會跳出如下圖的畫面，請按「繼續」。

第3步 還有些訊息… 按「繼續」。

第4步 接著會鼓勵你安裝 Android 版的防毒軟體，如無需要請按下面的「不用了，我不想…..」。

第5步 安裝完成跳出軟體主畫面後，第一個要做的事情就是先按「執行智能掃描」按鈕，先幫電腦掃毒一下。剛安裝好軟體時，會自動更新病毒碼與程式，如果怕沒有自動更新到最新版病毒定義檔，可以在桌面右下角的 avast 圖示上按滑鼠右鍵，再點更新。