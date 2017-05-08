2017/5/9 版本更新：7-Zip 軟體版本更新為 v17.0 最新測試版，提供 32 與 64 位元版本，內建包含繁體中文在內的多國語系。詳細的更新清單：按這裡。
當我們要壓縮、解壓縮時都用什麼軟體？大家還在花錢買 WinZIP 軟體嗎？以下介紹這套全中文介面的 7-Zip 壓縮軟體，不但操作簡單、速度快，而且還支援常見的 ZIP、RAR 壓縮格式，重點是7-Zip是免費軟體，不用錢、不用破解。如果公司 MIS 還在幫你灌沒註冊的 WinZIP 給你用，趕快把他換掉改裝7-Zip吧！
7-zip 可以支援各種常見的壓縮黨格式，可壓縮成包含 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP 與 WIM 在內的多種格式，亦可解壓縮 ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR 與 Z…等多種壓縮檔，是個相當簡單好用且穩定的免費壓縮/解壓縮軟體。
如果你偶爾會在網路上下載到副檔名爲 .7z 的檔案，別懷疑，用 7-zip 來解壓縮就可以囉！
軟體名稱：7-Zip
軟體版本：17.0 beta 測試版
軟體語言：中文（內建多國語系）
軟體性質：免費軟體（GNU LGPL，可安裝於商業用途的電腦）
檔案大小：1.24 MB
系統支援：Windows XP/2003//7/8（32、64位元）
官方網站：http://www.7-zip.org/
軟體下載：按這裡下載
軟體特色：
- 支援Unicode 檔案名稱（遇檔名亂碼仍可解壓縮）
- 檔案極小，只有840KB。
- 7-Zip可將檔案壓縮成：ZIP、7z、GZIP、BZIP2 和 TAR。
- 7-Zip可解壓縮的格式：ZIP、RAR、CAB、ISO、ARJ、LZH、CHM、WIM、Z、CPIO、RPM、DEB和NSIS。
本文篇章：
一、安裝7-Zip壓縮軟體
二、設定檔案關聯，自動以7-Zip開啟壓縮檔
三、修改「右鍵選單」的功能，操作更輕鬆
一、安裝7-Zip壓縮軟體
第1步 依照本文上方的網址將7-Zip安裝檔下載回來後，直接按兩下安裝檔開始安裝程序。出現安裝畫面後，請按一下〔Install〕按鈕開始安裝。
第2步 安裝好之後再按一下〔Finish〕按鈕即可完成。
二、設定檔案關聯，自動以7-Zip開啟壓縮檔
第1步 要開啟7-Zip程式主視窗的話，可以從〔開始〕→【7-Zip】→【7-Zip File Manager】，啟動7-Zip軟體。
第2步 開啟7-Zip軟體主視窗後，依序按下〔工具〕→【選項】，準備設定壓縮檔與7-Zip軟體的檔案關聯。
第3步 在〔選項〕功能頁面中勾選你要使用7-Zip軟體直接開啟的檔案類型，你可以直接按一下〔全選〕按鈕，選擇全部壓縮檔格式後，再按一下〔確定〕完成設定。
三、修改「右鍵選單」的功能，操作更輕鬆
第1步 在剛安裝好7–Zip軟體時，預設的右鍵選單裡面會有一堆有的沒的項目，如下圖。如果想把其他很少用的壓縮功能拿掉的話，可以依照後面的步驟設定，讓你的選單更簡潔一些。
第2步 開啟7-Zip程式主視窗，依序按下〔工具〕→【選項】開啟「選項」視窗後，請切換到〔外掛程式〕功能頁面，先點選【7-Zip】，再按一下〔選項〕按鈕。
第3步 接著請在「快顯功能表項目」中勾選你要顯示的功能，不希望顯示的功能請將他取消。設定好之後，再按下〔確定〕按鈕即可完成。
第4步 如圖，這是在一般檔案、資料夾上按「滑鼠右鍵」時的7-Zip功能選單，原本很複雜的一堆功能已經被我們刪減成只剩下一個壓縮成ZIP檔案的功能囉。
第5步 下圖是在壓縮檔上面按滑鼠「滑鼠右鍵」時的7-Zip功能選單，要解壓縮時的選項也精簡了些，操作時就比較不會眼花囉。
請問 我更新之後 7-Z的整個右鍵選項都不見了 該如何處理
按選單上的「工具」–>「選項」，去把”將 7-ZIP 整合到快顯功能中”等項目勾一勾。
原本就是打勾狀態了，先將勾勾拿掉後再按確認，之後又把他在勾回去也還是沒有顯是，請問還有處理辦法嗎?
2016-09-28 已經更新至最新版本 16.03
7-Zip 可在 Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2013 / 2008 / 2003 / 2000 / NT 之上運行，命令行介面亦有 Linux/Unix 版。
支援的檔案格式：
壓縮／解壓縮：7z、XZ、BZIP2、GZIP、TAR、ZIP 及 WIM
解壓縮：AR、ARJ、CAB、CHM、CPIO、CramFS、DMG、EXT、FAT、GPT、HFS、IHEX、ISO、LZH、LZMA、MBR、MSI、NSIS、NTFS、QCOW2、RAR、RPM、SquashFS、UDF、UEFI、VDI、VHD、VMDK、WIM、XAR 及 Z
已更新，謝謝。
這軟體是不是沒有儲存解壓密碼的功能?
都看過沒可儲的地方…
good
好讚的軟體
gfhghgj
7-zip 可以支援各種常見的壓縮[黨]格式
檔
Android適用哪版本?
大大我想請問因我想將自己喜愛的影片檔分割壓縮後上傳至MEGA雲端，但上網查詢後才知道因這個影片檔已有人壓縮過了所以再進行壓縮時就無多餘空間將檔案再次變小。有其它方法可解決嗎？謝謝！
感恩感恩