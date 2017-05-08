2017/5/9 版本更新：7-Zip 軟體版本更新為 v17.0 最新測試版，提供 32 與 64 位元版本，內建包含繁體中文在內的多國語系。詳細的更新清單：按這裡。

當我們要壓縮、解壓縮時都用什麼軟體？大家還在花錢買 WinZIP 軟體嗎？以下介紹這套全中文介面的 7-Zip 壓縮軟體，不但操作簡單、速度快，而且還支援常見的 ZIP、RAR 壓縮格式，重點是7-Zip是免費軟體，不用錢、不用破解。如果公司 MIS 還在幫你灌沒註冊的 WinZIP 給你用，趕快把他換掉改裝7-Zip吧！

7-zip 可以支援各種常見的壓縮黨格式，可壓縮成包含 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP 與 WIM 在內的多種格式，亦可解壓縮 ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR 與 Z…等多種壓縮檔，是個相當簡單好用且穩定的免費壓縮/解壓縮軟體。

如果你偶爾會在網路上下載到副檔名爲 .7z 的檔案，別懷疑，用 7-zip 來解壓縮就可以囉！

軟體特色： 支援Unicode 檔案名稱（遇檔名亂碼仍可解壓縮）

檔案極小，只有840KB。

7-Zip可將檔案壓縮成：ZIP、7z、GZIP、BZIP2 和 TAR。

7-Zip可解壓縮的格式：ZIP、RAR、CAB、ISO、ARJ、LZH、CHM、WIM、Z、CPIO、RPM、DEB和NSIS。

本文篇章：

一、安裝7-Zip壓縮軟體

二、設定檔案關聯，自動以7-Zip開啟壓縮檔

三、修改「右鍵選單」的功能，操作更輕鬆

一、安裝7-Zip壓縮軟體

第1步 依照本文上方的網址將7-Zip安裝檔下載回來後，直接按兩下安裝檔開始安裝程序。出現安裝畫面後，請按一下〔Install〕按鈕開始安裝。

第2步 安裝好之後再按一下〔Finish〕按鈕即可完成。

二、設定檔案關聯，自動以7-Zip開啟壓縮檔

第1步 要開啟7-Zip程式主視窗的話，可以從〔開始〕→【7-Zip】→【7-Zip File Manager】，啟動7-Zip軟體。

第2步 開啟7-Zip軟體主視窗後，依序按下〔工具〕→【選項】，準備設定壓縮檔與7-Zip軟體的檔案關聯。

第3步 在〔選項〕功能頁面中勾選你要使用7-Zip軟體直接開啟的檔案類型，你可以直接按一下〔全選〕按鈕，選擇全部壓縮檔格式後，再按一下〔確定〕完成設定。

三、修改「右鍵選單」的功能，操作更輕鬆

第1步 在剛安裝好7–Zip軟體時，預設的右鍵選單裡面會有一堆有的沒的項目，如下圖。如果想把其他很少用的壓縮功能拿掉的話，可以依照後面的步驟設定，讓你的選單更簡潔一些。

第2步 開啟7-Zip程式主視窗，依序按下〔工具〕→【選項】開啟「選項」視窗後，請切換到〔外掛程式〕功能頁面，先點選【7-Zip】，再按一下〔選項〕按鈕。

第3步 接著請在「快顯功能表項目」中勾選你要顯示的功能，不希望顯示的功能請將他取消。設定好之後，再按下〔確定〕按鈕即可完成。

第4步 如圖，這是在一般檔案、資料夾上按「滑鼠右鍵」時的7-Zip功能選單，原本很複雜的一堆功能已經被我們刪減成只剩下一個壓縮成ZIP檔案的功能囉。

第5步 下圖是在壓縮檔上面按滑鼠「滑鼠右鍵」時的7-Zip功能選單，要解壓縮時的選項也精簡了些，操作時就比較不會眼花囉。