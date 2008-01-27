當我們買了喜歡的音樂CD回家後，如果你不想每次要聽時都得把CD找出來、放到光碟機中的話，可以用下面的方法，透過Windows Media Player中的「擷取」功能，來將音樂CD轉成MP3或其他格式，通通都存在電腦中的話，要聽什麼歌只要搜尋一下歌名或專輯名稱就可以囉，不用到處翻箱倒櫃了。

以下我們使用Windows Vista內建的Windows Media Player 11.0的版本來示範，如果你不是11.0的版本也可以試試看（之前的版本好像也可以吧？），或者你也可以到「 這網頁 」免費下載最新版軟體。或者你也可以參考「 用iTunes將CD轉錄成MP3 」這篇文章，使用iTunes來轉檔。

轉檔方法：

第1步 開始轉檔前可以先設定一下音樂檔格式與所需音質，開啟Windows Media Player軟體，按2下〔擷取〕按鈕，再依序按下【格式】→【MP3】，或者挑選其他你喜歡的音樂檔格式。

第2步 接著依序下〔擷取〕→【位元速率】→【320Kbps（最佳品質）】或其他你喜歡的品質，品質越好佔用的檔案空間也越大，看個人需求而定。

第3步 接著請將你要擷取的音樂CD放到光碟機中，一放進去之後，Windows Media Player會自動抓到這張專輯的名稱與曲目，如果沒抓到正確的專輯名稱，可以在光碟圖上按一下右鍵，再點選【更新專輯資訊】或【尋找專輯資訊】，手動尋找正確的專輯名稱。

如果要開始將CD轉成MP3的話，請按一下右下角的〔開始擷取〕按鈕，即可開始轉檔。

第4步 如圖，畫面中會顯示目前的轉檔進度，如果你有哪些歌曲不轉的，在前一個步驟中可以不要勾選。

第5步 等全部轉檔好之後，可以依序按下〔擷取〕→【其他選項】，看一下剛轉好的MP3檔案都放在哪個資料夾。

第6步 在〔擷取音樂〕功能頁面中，會顯示目前音樂檔都放在哪個資料夾，如果你要變更存檔位置的話，可以按一下右邊的〔變更〕按鈕，自行設定。