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用 Windows Media Player 將音樂CD轉成MP3

當我們買了喜歡的音樂CD回家後，如果你不想每次要聽時都得把CD找出來、放到光碟機中的話，可以用下面的方法，透過Windows Media Player中的「擷取」功能，來將音樂CD轉成MP3或其他格式，通通都存在電腦中的話，要聽什麼歌只要搜尋一下歌名或專輯名稱就可以囉，不用到處翻箱倒櫃了。

以下我們使用Windows Vista內建的Windows Media Player 11.0的版本來示範，如果你不是11.0的版本也可以試試看（之前的版本好像也可以吧？），或者你也可以到「這網頁」免費下載最新版軟體。或者你也可以參考「用iTunes將CD轉錄成MP3」這篇文章，使用iTunes來轉檔。

 

轉檔方法：

第1步  開始轉檔前可以先設定一下音樂檔格式與所需音質，開啟Windows Media Player軟體，按2下〔擷取〕按鈕，再依序按下【格式】→【MP3】，或者挑選其他你喜歡的音樂檔格式。

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第2步  接著依序下〔擷取〕→【位元速率】→【320Kbps（最佳品質）】或其他你喜歡的品質品質越好佔用的檔案空間也越大，看個人需求而定。

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第3步  接著請將你要擷取的音樂CD放到光碟機中，一放進去之後，Windows Media Player會自動抓到這張專輯的名稱與曲目，如果沒抓到正確的專輯名稱，可以在光碟圖上按一下右鍵，再點選【更新專輯資訊】或【尋找專輯資訊】，手動尋找正確的專輯名稱。

如果要開始將CD轉成MP3的話請按一下右下角的〔開始擷取〕按鈕，即可開始轉檔。

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第4步  如圖，畫面中會顯示目前的轉檔進度，如果你有哪些歌曲不轉的，在前一個步驟中可以不要勾選。

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第5步  等全部轉檔好之後，可以依序按下〔擷取〕→【其他選項】，看一下剛轉好的MP3檔案都放在哪個資料夾。

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第6步  在〔擷取音樂〕功能頁面中，會顯示目前音樂檔都放在哪個資料夾，如果你要變更存檔位置的話，可以按一下右邊的〔變更〕按鈕，自行設定。

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第7步 如圖，這些就是我們剛剛轉好的MP3音樂檔囉。不但可以放在電腦聽也可以放到MP3隨身聽帶著聽，挺方便的。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    11-21, 2016 at 下午 9:44.26

    請問 從CD裡面擷取下來音樂之後 那CD還可以聽嗎?? 還是音樂會不見

    回覆
  2. Lucy 說道：
    11-10, 2016 at 下午 7:13.03

    感謝教學分享

    回覆
  3. MAGGIE 說道：
    10-18, 2016 at 下午 4:49.30

    謝謝分享, 很棒的教學!

    回覆
  4. 訪客 說道：
    10-11, 2016 at 下午 10:17.00

    超棒！

    回覆
  5. 訪客 說道：
    09-14, 2016 at 下午 3:07.50

    Thank you

    回覆
  6. 26 說道：
    08-15, 2016 at 下午 9:21.13

    gooooooooooood

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  7. 路人甲 說道：
    05-10, 2016 at 下午 5:21.54

    超清楚的解釋一次就上手～不用download任何軟體馬上就可以用、太感謝～

    回覆
  8. 句點 說道：
    01-02, 2016 at 下午 1:45.34

    太感謝嘞!第一次買專輯還以為只能放光碟才能聽
    現在可以放手機嘞~~

    回覆
  9. Junlun 說道：
    12-30, 2015 at 上午 9:44.40

    取樣頻率範圍是多少？

    回覆
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