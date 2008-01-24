iTunes是蘋果電腦所推出的音樂播放軟體，除了可以聽CD、DVD、MP3或聽廣播之外，還內建了一個相當方便的音樂CD擷取功能，當我們將CD插入光碟機之後，iTunes可以自動幫我們將CD中的音樂以檔案的方式儲存在電腦中，方便我們下次再聽同一張專輯時，可以不用再把CD挖出來放，直接在iTunes裡面就可以欣賞之前聽過的歌了。
iTunes在匯入CD中的音樂時，可以選擇以MP3、WAV、AAC、AIFF或Apple Lossless等格式儲存在硬碟中，另外還可自行選擇聲音品質，不論是128kbps或更高的256kbps...等，還有取樣頻率都可以自行設定。轉好的音樂檔只要開啟iTunes Music資料夾中就可以找到，直接把他COPY出來丟到自己的隨身聽，隨時帶著聽也很方便。
軟體名稱：iTunes
軟體語言：繁體中文
軟體性質：免費軟體
官方網站：http://www.apple.com.tw/
軟體下載：按這裡
本文篇章：
一、將音樂CD轉存成檔案，匯入硬碟中
第1步 首先開啟iTunes軟體，並將音樂CD插入光碟機中，當iTunes偵測到音樂CD之後，會自動連上網查詢CDDB資料庫，如果有找到CD音軌的資訊，會問你要套用哪個資料檔。套用好之後，CD中的每首歌都會自動顯示正確的歌名與相關資訊。
第2步 接著iTunes會問你是否要「匯入到您的iTunes資料庫？」，如果你要將CD中的音樂轉存成檔案存在硬碟中的話，請按一下〔是〕。如果沒出現此對畫框，可以直接在插入CD後，按一下視窗下方的〔匯入光碟〕按鈕，將CD中的音樂轉存成檔案。
第3步 如圖，轉檔時iTunes上方會出現「正在匯入 XXXXX」的字樣，請靜待一會兒等他處理完。
第4步 等全部光碟中的音樂都轉存到電腦中之後，我們可以將音樂CD拿出來，再按一下iTunes左邊的【音樂】資料夾，便可看到剛剛匯入的音樂檔囉。
本文篇章：
這樣CD音樂會不見嗎？
請問，
版本是9.0.3.15
該如何將CD轉為MP3檔
: )
免安裝 iPod 管理工具 – Floola，誰說有 iPod 就要裝 iTunes？沒有其他替代工具了嗎？有！而且是免費的，讓你輕輕鬆鬆匯入/匯出/編輯（標籤）/播放 MP3 歌曲，還支援 iTunes 相容的 Motorola 手機，有了它，iTune 便可以安心移除了！
( http://azo-freeware.blogspot.com/2007/08/floola-15.html )
不好意思…我昨天下了這個itunes…可是一個不注意…我就不知道它跑到哪個地方去了??也都安裝好了可是都找不到..{找到快暴躁了~}而我又是個電腦白痴,什麼C朝`D朝`什麼的..我都不太清楚是什麼耶~可以幫幫我嗎?謝謝
講到iTune Store的帳號申請就不得不提這篇文章
http://jacobmei.blogspot.com/2007/02/itunes-store.html
不需要美國信用卡，用Redeem避過就可以順利申請帳號。
文章中提到的Blueman Redeem似乎已經沒有提供了服務了，網友請自己搜尋其他可用的Redeem即可。
謝謝 芭樂 , 另外，可以用下面介紹的Google 音樂搜尋功能來找國外的唱片，更方便唷，
網址：http://briian.com/?p=4485
二個方法：
1. 你有itune store的帳號，進階 → 取得專輯封面
2. 用google大神找專輯的圖，點擊你要插入專輯封面的歌，按滑鼠右鍵 → 簡介
→ 插圖 → 加入 → 選擇你剛剛抓的封面圖 → 收工
3. 多首歌插入封面的話，建議用Mp3tag
順便介紹一下如何增加專輯封面會更有看頭