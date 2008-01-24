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用 iTunes 將 CD 轉錄成 MP3 ，存到硬碟中！

iTunes是蘋果電腦所推出的音樂播放軟體，除了可以聽CD、DVD、MP3或聽廣播之外，還內建了一個相當方便的音樂CD擷取功能，當我們將CD插入光碟機之後，iTunes可以自動幫我們將CD中的音樂以檔案的方式儲存在電腦中，方便我們下次再聽同一張專輯時，可以不用再把CD挖出來放，直接在iTunes裡面就可以欣賞之前聽過的歌了。

iTunes在匯入CD中的音樂時，可以選擇以MP3、WAV、AAC、AIFF或Apple Lossless等格式儲存在硬碟中，另外還可自行選擇聲音品質，不論是128kbps或更高的256kbps...等，還有取樣頻率都可以自行設定。轉好的音樂檔只要開啟iTunes Music資料夾中就可以找到，直接把他COPY出來丟到自己的隨身聽，隨時帶著聽也很方便。

軟體名稱：iTunes
軟體語言：繁體中文
軟體性質：免費軟體
官方網站：http://www.apple.com.tw/
軟體下載：按這裡

本文篇章：

一、將音樂CD轉存成檔案，匯入硬碟中
二、設定聲音品質、檔案格式與儲存路徑

 

一、將音樂CD轉存成檔案，匯入硬碟中

第1步  首先開啟iTunes軟體，並將音樂CD插入光碟機中，當iTunes偵測到音樂CD之後，會自動連上網查詢CDDB資料庫，如果有找到CD音軌的資訊，會問你要套用哪個資料檔。套用好之後，CD中的每首歌都會自動顯示正確的歌名與相關資訊。

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第2步  接著iTunes會問你是否要「匯入到您的iTunes資料庫？」，如果你要將CD中的音樂轉存成檔案存在硬碟中的話，請按一下〔〕。如果沒出現此對畫框，可以直接在插入CD後按一下視窗下方的〔匯入光碟〕按鈕，將CD中的音樂轉存成檔案。

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第3步  如圖，轉檔時iTunes上方會出現「正在匯入 XXXXX」的字樣，請靜待一會兒等他處理完。

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第4步  等全部光碟中的音樂都轉存到電腦中之後，我們可以將音樂CD拿出來，再按一下iTunes左邊的【音樂】資料夾，便可看到剛剛匯入的音樂檔囉。

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本文篇章：

一、將音樂CD轉存成檔案，匯入硬碟中
二、設定聲音品質、檔案格式與儲存路徑

 

 

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  1. 訪客 說道：
    07-17, 2017 at 下午 10:25.18

    這樣CD音樂會不見嗎？

    回覆
  2. 草草 說道：
    03-31, 2010 at 下午 6:10.03

    請問，

    版本是9.0.3.15

    該如何將CD轉為MP3檔

    : )

    回覆
  3. priwau 說道：
    05-04, 2008 at 下午 5:18.25

    免安裝 iPod 管理工具 – Floola，誰說有 iPod 就要裝 iTunes？沒有其他替代工具了嗎？有！而且是免費的，讓你輕輕鬆鬆匯入/匯出/編輯（標籤）/播放 MP3 歌曲，還支援 iTunes 相容的 Motorola 手機，有了它，iTune 便可以安心移除了！
    ( http://azo-freeware.blogspot.com/2007/08/floola-15.html )

    回覆
  4. 電腦白癡 說道：
    01-29, 2008 at 下午 1:20.09

    不好意思…我昨天下了這個itunes…可是一個不注意…我就不知道它跑到哪個地方去了??也都安裝好了可是都找不到..{找到快暴躁了~}而我又是個電腦白痴,什麼C朝`D朝`什麼的..我都不太清楚是什麼耶~可以幫幫我嗎?謝謝

    不來恩說：請看第二頁的說明：http://briian.com/?p=5140&page=2

    回覆
  5. 小麵 說道：
    01-24, 2008 at 下午 9:53.35

    講到iTune Store的帳號申請就不得不提這篇文章
    http://jacobmei.blogspot.com/2007/02/itunes-store.html
    不需要美國信用卡，用Redeem避過就可以順利申請帳號。
    文章中提到的Blueman Redeem似乎已經沒有提供了服務了，網友請自己搜尋其他可用的Redeem即可。

    回覆
  6. 不來恩 說道：
    01-24, 2008 at 下午 12:26.10

    謝謝 芭樂 , 另外，可以用下面介紹的Google 音樂搜尋功能來找國外的唱片，更方便唷，

    網址：http://briian.com/?p=4485

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  7. 芭樂 說道：
    01-24, 2008 at 上午 10:40.35

    二個方法：
    1. 你有itune store的帳號，進階 → 取得專輯封面

    2. 用google大神找專輯的圖，點擊你要插入專輯封面的歌，按滑鼠右鍵 → 簡介
    → 插圖 → 加入 → 選擇你剛剛抓的封面圖 → 收工

    3. 多首歌插入封面的話，建議用Mp3tag

    回覆
  8. weng 說道：
    01-24, 2008 at 上午 9:49.09

    順便介紹一下如何增加專輯封面會更有看頭

    回覆

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