iTunes是蘋果電腦所推出的音樂播放軟體，除了可以聽CD、DVD、MP3或聽廣播之外，還內建了一個相當方便的音樂CD擷取功能，當我們將CD插入光碟機之後，iTunes可以自動幫我們將CD中的音樂以檔案的方式儲存在電腦中，方便我們下次再聽同一張專輯時，可以不用再把CD挖出來放，直接在iTunes裡面就可以欣賞之前聽過的歌了。

iTunes在匯入CD中的音樂時，可以選擇以MP3、WAV、AAC、AIFF或Apple Lossless等格式儲存在硬碟中，另外還可自行選擇聲音品質，不論是128kbps或更高的256kbps...等，還有取樣頻率都可以自行設定。轉好的音樂檔只要開啟iTunes Music資料夾中就可以找到，直接把他COPY出來丟到自己的隨身聽，隨時帶著聽也很方便。

軟體名稱：iTunes

軟體語言：繁體中文

軟體性質：免費軟體

官方網站：http://www.apple.com.tw/

軟體下載：按這裡

一、將音樂CD轉存成檔案，匯入硬碟中

第1步 首先開啟iTunes軟體，並將音樂CD插入光碟機中，當iTunes偵測到音樂CD之後，會自動連上網查詢CDDB資料庫，如果有找到CD音軌的資訊，會問你要套用哪個資料檔。套用好之後，CD中的每首歌都會自動顯示正確的歌名與相關資訊。

第2步 接著iTunes會問你是否要「匯入到您的iTunes資料庫？」，如果你要將CD中的音樂轉存成檔案存在硬碟中的話，請按一下〔是〕。如果沒出現此對畫框，可以直接在插入CD後，按一下視窗下方的〔匯入光碟〕按鈕，將CD中的音樂轉存成檔案。

第3步 如圖，轉檔時iTunes上方會出現「正在匯入 XXXXX」的字樣，請靜待一會兒等他處理完。

第4步 等全部光碟中的音樂都轉存到電腦中之後，我們可以將音樂CD拿出來，再按一下iTunes左邊的【音樂】資料夾，便可看到剛剛匯入的音樂檔囉。