你的IP是：



小小的顯示IP功能，如果你想知道你目前電腦的IP是啥，或想知道對方的電腦IP是啥，可以叫他打開本網頁「http://briian.com/?p=5085」，下面就會顯示目前IP位址。

如果你有加掛Proxy的話，通常最上面的那組數字會是你的真實IP，最下方會顯示「Your proxy IP」。在某些有加掛Proxy或Web Proxy的網路環境，會無法抓出電腦的真實IP，你查詢到的只會是Proxy機器的IP。