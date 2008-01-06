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What is My IP 如何查詢「我的IP位址」？

你的IP是：

小小的顯示IP功能，如果你想知道你目前電腦的IP是啥，或想知道對方的電腦IP是啥，可以叫他打開本網頁「http://briian.com/?p=5085」，下面就會顯示目前IP位址。

如果你有加掛Proxy的話，通常最上面的那組數字會是你的真實IP，最下方會顯示「Your proxy IP」。在某些有加掛Proxy或Web Proxy的網路環境，會無法抓出電腦的真實IP，你查詢到的只會是Proxy機器的IP。

 

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  1. 訪客 說道：
    06-27, 2017 at 下午 7:26.09

    我一直被駭客，是個詐騙的人，控制住我的IP,封鎖我的FB,他比黃宗瑞還噁心的人，可是他把我的帳號鎖掉IP 位置放到國外，我不知道如何才能解除，不受他的 監控。他本名林志 銘 二林人，他上網詐騙很多的女人了！請能人幫忙，讓他無法封鎖別人的FB.也不要操作別人的IP ,可在go找到證據 查詢 二林 林志銘

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  2. louwang 說道：
    04-20, 2013 at 下午 6:49.59

    推薦: geoip.hopto.org

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