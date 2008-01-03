當我們將某些資料儲存電腦的硬碟中，可卻不希望其他人隨便瀏覽的話，該怎麼保護硬碟資料呢？有些人可能會另外安裝加密軟體來幫資料夾或硬碟加上密碼保護，不過如果你不想另外安裝軟體，甚至你希望將整個硬碟都「隱藏」起來的話，那該怎麼做呢？

以下的方法其實只是將磁碟機的「代號」刪掉（代號就是俗稱的C、D、E...），在Windows系統中（包含XP與Vista）如果某個磁碟機沒有被分配到磁碟機的代號的話，該磁碟機就無法被使用。不過儲存在磁碟機中的資料都還在（沒有消失），重新掛上磁碟機「代號」之後，還是一樣可以正常運作。

所以下面這個作法其實有點障眼法，該磁碟機只是沒有出現在「我的電腦」視窗裡，就算在檔案總管視窗直接輸入「D:\」或「E:\」等路徑，也無法開啟或顯示磁碟機的內容。但如果使用者知道怎樣再把磁碟機掛上去的話，那就破功囉。不過一般人看到「我的電腦」裡面沒有東西的話也不會想太多啦，應該是不會想到還有這招，用來對付電腦還不是很熟的人，應該還算管用。

一、如何隱藏磁碟機？

第1步 在開始設定之前，請先開啟「我的電腦」視窗，確認你要隱藏的磁碟機的代號。這裡是以「E:\」為範例，等等就是把這個E磁碟機的代號給移除掉就是了。

第2步 確認好要移除的磁碟機代號之後，接著請在桌面上的「我的電腦」圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【管理】。

第3步 開啟「電腦管理」視窗後，先從左邊的資料夾切換到〔存放裝置〕→【磁碟管理】，我們可以在中間視窗中看到目前已連接的全部硬碟、光碟機。找到你要「隱藏」的磁碟機代號（分割區）之後，請在該分割區圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【變更磁碟機代號及路徑】，這裡以「E:\」為範例。

第4步 開啟「變更 E: 的磁碟機代號及路徑」視窗後，點選該磁碟機的代號，再按一下〔移除〕按鈕。

第5步 當出現確認對話盒之後，請直接按一下〔是〕按鈕，確認要移除該磁碟機的代號。如果有需要的話，Windows會提示讓我們重新開機後，才可正式生效。

注意！ 要移除該磁碟機代號之前，務必要先確認沒有其他軟體或系統功能會用到該磁碟機，否則系統會出現錯誤。

二、如何取消隱藏，將磁碟機恢復為可用狀態？

第1步 要恢復正常運作的方法很簡單，開啟「磁碟管理」視窗後，在剛剛被隱藏的磁碟分割區上按一下滑鼠右鍵，再點選【變更磁碟機代號及路徑】。

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第2步 接著請按一下〔新增〕按鈕，準備為該分割區設定一個磁碟機代號。

第3步 點選「指定下列磁碟機代號」，然後再從右邊的下拉選單中點選你喜歡的代號，如【E】，設定完後再按一下〔確定〕按鈕即可完成。