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如何「隱藏」電腦中的磁碟機？

當我們將某些資料儲存電腦的硬碟中，可卻不希望其他人隨便瀏覽的話，該怎麼保護硬碟資料呢？有些人可能會另外安裝加密軟體來幫資料夾或硬碟加上密碼保護，不過如果你不想另外安裝軟體，甚至你希望將整個硬碟都「隱藏」起來的話，那該怎麼做呢？

 

以下的方法其實只是將磁碟機的「代號」刪掉（代號就是俗稱的C、D、E...），在Windows系統中（包含XP與Vista）如果某個磁碟機沒有被分配到磁碟機的代號的話，該磁碟機就無法被使用。不過儲存在磁碟機中的資料都還在（沒有消失），重新掛上磁碟機「代號」之後，還是一樣可以正常運作。

所以下面這個作法其實有點障眼法，該磁碟機只是沒有出現在「我的電腦」視窗裡，就算在檔案總管視窗直接輸入「D:\」或「E:\」等路徑，也無法開啟或顯示磁碟機的內容。但如果使用者知道怎樣再把磁碟機掛上去的話，那就破功囉。不過一般人看到「我的電腦」裡面沒有東西的話也不會想太多啦，應該是不會想到還有這招，用來對付電腦還不是很熟的人，應該還算管用。

 

一、如何隱藏磁碟機？

第1步  在開始設定之前，請先開啟「我的電腦」視窗，確認你要隱藏的磁碟機的代號。這裡是以「E:\」為範例，等等就是把這個E磁碟機的代號給移除掉就是了。

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第2步  確認好要移除的磁碟機代號之後，接著請在桌面上的「我的電腦」圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【管理】。

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第3步  開啟「電腦管理」視窗後，先從左邊的資料夾切換到〔存放裝置〕→【磁碟管理】，我們可以在中間視窗中看到目前已連接的全部硬碟、光碟機。找到你要「隱藏」的磁碟機代號（分割區）之後，請在該分割區圖示上按一下滑鼠右鍵再點選【變更磁碟機代號及路徑】，這裡以「E:\」為範例。

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第4步  開啟「變更 E: 的磁碟機代號及路徑」視窗後，點選該磁碟機的代號再按一下〔移除〕按鈕。

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第5步  當出現確認對話盒之後，請直接按一下〔〕按鈕，確認要移除該磁碟機的代號。如果有需要的話，Windows會提示讓我們重新開機後，才可正式生效。

注意！要移除該磁碟機代號之前，務必要先確認沒有其他軟體或系統功能會用到該磁碟機，否則系統會出現錯誤。

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二、如何取消隱藏，將磁碟機恢復為可用狀態？

第1步  要恢復正常運作的方法很簡單，開啟「磁碟管理」視窗後，在剛剛被隱藏的磁碟分割區上按一下滑鼠右鍵，再點選【變更磁碟機代號及路徑】。

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第2步  接著請按一下〔新增〕按鈕，準備為該分割區設定一個磁碟機代號。

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第3步  點選「指定下列磁碟機代號」，然後再從右邊的下拉選單中點選你喜歡的代號，如【E】，設定完後再按一下〔確定〕按鈕即可完成。

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第4步  如圖，原本被隱藏的磁碟機已經順利恢復正常運作囉。以後如果你買了750GB或1TB的超大硬碟來當作「愛情功夫百科全書」的倉庫的話不使用時暫時把他隱藏起來等有需要時再掛上，這樣就不用擔心會被弟弟妹妹、爸爸媽媽挖出來問東問西的囉。

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較舊的留言
  1. jmieng 說道：
    05-26, 2017 at 下午 9:13.39

    請問
    好比說，我舊一點的電腦，可以用readyboost 加速
    但插入隨身碟之後，還是會佔用一個磁碟機代號
    那把代號移除掉之後，這個readyboost 功能還在嗎?

    回覆
  2. lamoo 說道：
    09-03, 2016 at 下午 9:34.30

    我在磁碟管理裡面找不到我想刪掉的ESP(F:)…
    他根本沒有顯示在裡面耶，怎麼辦?

    回覆
  3. HOA 說道：
    03-29, 2012 at 上午 10:21.29

    這真的是個很好的方法哦！
    因為之前重灌了新的Windows 7，結果它有預留一個系統的磁碟區出來
    可是就是不知道怎麼把它隱藏。
    現在有了這個方法，超讚的!! 因為，它被我隱藏起來了!!
    THX~

    回覆
  4. LetaW 說道：
    04-23, 2010 at 上午 12:24.55

    請問下，如果在恢復磁碟機的第三步那裡把”磁碟機代號”變更成跟之前不一樣的代號，恢復之後，放在別槽的捷徑會不會失效？

    回覆
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