2015/10/27 更新：軟體版本更新至 v2.2.0 最新版。建議下載更新至最新版本。

想要將你的Word、PowerPoint、Excel…等等文件轉成PDF檔嗎？現在，除了花大錢買Adobe Acrobat來轉檔之外，還有一個免費的選擇唷！PDFCreator是一個免費的PDF轉檔軟體，我們可以自由的透過「列印」的方式，將各式文件轉換成PDF格式，不用再花心思找什麼Acrobat的破解囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDFCreator

PDFCreator 軟體版本： 2.2.0

2.2.0 軟體語言： 內建繁體中文等多國語言

內建繁體中文等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 25.9MB

25.9MB 系統支援： Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7

Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7 官方網站： http://www.pdfforge.org/

http://www.pdfforge.org/ 軟體下載： 按這裡

一、PDFCreator 安裝方法：

第1步 首先依照上面的網址將PDFCreator軟體下載回來，並按照一般安裝方式將他安裝到你的電腦中。

注意！安裝時別按太快，如果你不希望多安裝一個IE或Firefox的工具列，請在下面步驟中取消勾選。

二、如何將Word檔轉換成PDF檔？

第1步 首先開啟你已經編輯好的Word文件（或其他文件），依序按下〔檔案〕→【列印】，準備以列印的方式輸出文件內容。

第2步 接著，出現「列印」對話盒後，請在印表機欄位中「名稱」的下拉選單中點選【PDFCreator】這個項目，表示我們要以PDFCreator這個虛擬印表機來列印文件，選好之後，再按下〔確定〕。

第3步 如圖，會出現一個視窗讓我們入一些資訊，可以都不填，直接按一下右下角的〔儲存〕按鈕，將文件以PDF的格式儲存。（目前版本在這個地方對中文字處理似乎有問題，等看看之後版本是否可以正常。）

第4步 如圖，存檔好之後，我們就可以看到原本的Word文件已經被我們轉換成PDF格式囉。

第5步 日後如果需要大量批次轉檔成PDF格式的話，可以直接在文件檔上按一下滑鼠右鍵，再點選【Create PDF and Bitmap Files With PDFCreator】，即可自動以PDFCreator虛擬印表機來將文件輸出成PDF格式。

第6步 如果你希望PDFCreator在按下列印後能自動完成後續動作，方便大量批次轉檔，可以在「選項」中勾選自動儲存功能，我們先設定好儲存路徑（不可為中文名稱），以後按下轉檔便不會再問我們儲存到哪，會自動跑完。