2015/10/27 更新：軟體版本更新至 v2.2.0 最新版。建議下載更新至最新版本。
想要將你的Word、PowerPoint、Excel…等等文件轉成PDF檔嗎？現在，除了花大錢買Adobe Acrobat來轉檔之外，還有一個免費的選擇唷！PDFCreator是一個免費的PDF轉檔軟體，我們可以自由的透過「列印」的方式，將各式文件轉換成PDF格式，不用再花心思找什麼Acrobat的破解囉。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：PDFCreator
- 軟體版本：2.2.0
- 軟體語言：內建繁體中文等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：25.9MB
- 系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7
- 官方網站：http://www.pdfforge.org/
- 軟體下載：按這裡
一、PDFCreator 安裝方法：
第1步 首先依照上面的網址將PDFCreator軟體下載回來，並按照一般安裝方式將他安裝到你的電腦中。
注意！安裝時別按太快，如果你不希望多安裝一個IE或Firefox的工具列，請在下面步驟中取消勾選。
二、如何將Word檔轉換成PDF檔？
第1步 首先開啟你已經編輯好的Word文件（或其他文件），依序按下〔檔案〕→【列印】，準備以列印的方式輸出文件內容。
第2步 接著，出現「列印」對話盒後，請在印表機欄位中「名稱」的下拉選單中點選【PDFCreator】這個項目，表示我們要以PDFCreator這個虛擬印表機來列印文件，選好之後，再按下〔確定〕。
第3步 如圖，會出現一個視窗讓我們入一些資訊，可以都不填，直接按一下右下角的〔儲存〕按鈕，將文件以PDF的格式儲存。（目前版本在這個地方對中文字處理似乎有問題，等看看之後版本是否可以正常。）
第4步 如圖，存檔好之後，我們就可以看到原本的Word文件已經被我們轉換成PDF格式囉。
第5步 日後如果需要大量批次轉檔成PDF格式的話，可以直接在文件檔上按一下滑鼠右鍵，再點選【Create PDF and Bitmap Files With PDFCreator】，即可自動以PDFCreator虛擬印表機來將文件輸出成PDF格式。
第6步 如果你希望PDFCreator在按下列印後能自動完成後續動作，方便大量批次轉檔，可以在「選項」中勾選自動儲存功能，我們先設定好儲存路徑（不可為中文名稱），以後按下轉檔便不會再問我們儲存到哪，會自動跑完。
延伸閱讀：
線上免費轉檔為PDF：http://briian.com/?p=477
裝了是很好用 但chrome會不經意跳出廣告阿!!!!!!!
把creator刪了 也還是會跳出廣告orz
而且控制台找不到也刪不掉 chrome自己的掃描也掃不到
現在只能用線上免費的掃毒軟體掃掃看了QQ
我剛幫主管安裝完，是安裝在Mac PRO上的parallels desktop windows 7，很好用也沒廣告。謝謝！
痾 這爛東西幫我按裝一堆不知道啥的 還一直跳出廣告
可以篩選一下再po嗎 造成別人的困擾欸
官方網站：http://www.pdfforge.org/ –> 這個連結到這個無效網頁http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download
安裝時 小紅傘出現警示
應該跟他一樣
jeff 說道：
02-23, 2015 at 下午 5:01.57
下載這個軟體時會多下載很多奇奇怪怪的軟體，而且我的掃毒馬上就發現他在竊取我的資料，經判斷是有毒的，我是用卡巴斯基的。建議大家不要去下載><
安裝時 小紅傘出現警示
應該跟他一樣
jeff 說道：
02-23, 2015 at 下午 5:01.57
下載這個軟體時會多下載很多奇奇怪怪的軟體，而且我的掃毒馬上就發現他在竊取我的資料，經判斷是有毒的，我是用卡巴斯基的。建議大家不要去下載><
下載這個軟體時會多下載很多奇奇怪怪的軟體，而且我的掃毒馬上就發現他在竊取我的資料，經判斷是有毒的，我是用卡巴斯基的。建議大家不要去下載><
恩 下載使用 小紅傘也出現警示
建議不要下載 安裝到一半的時候 小紅傘也跑出警示
原來是word檔案名不能用中文 害我轉好幾次
請問如果一份excel 內有多頁sheet, 若使用批次轉檔的話，所有sheet都會一併轉pdf嗎？
謝謝
其實OFFICE2007以後的版本都可以直接以另存新檔方式轉成pdf
謝謝你點醒了我~~ 我幹嘛要下載轉檔阿~~ 根本不用!!
棒棒