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[免費] 用 FileZilla Server v0.9.60.2 架設 FTP 站 （FTP伺服器）

2017/3/26 更新：軟體版本更新至 v0.9.60.2 最新版。

如果要把某個檔案傳給朋友的話，一般都會用 Email 傳，可是如果檔案比較大，超過 10MB 或100M，還用 Email 傳的話，可能會遇到重重阻礙。這時候，元老級的FTP就可以拿出來用啦！

以下簡單介紹一下在自己電腦架設 FTP 伺服器的方法，下面使用的是開放原始碼的免費軟體「FileZilla Server」，雖然這軟體是英文的，不過因為他是免費軟體，而且該有的功能大概都有而且相當穩定，比起其他付費軟體也絲毫不遜色。

軟體名稱：FileZilla Server
軟體版本：0.9.60.2
軟體語言：英文
軟體性質：免費軟體 GNU General Public License (GPL)
檔案大小：2.13 MB
系統支援：Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10
官方網站：http://filezilla-project.org/
軟體下載：按這裡

注意！想要架設FTP站讓其他人連線進來的話，首先你所使用的網路必須擁有自己的IP位址，不管是浮動IP或固定IP都可以。IP位址就像門牌號碼一樣，可以讓其他電腦透過網際網路連線到你的電腦來。

如果你是使用公司內部網路或學校電腦教室、宿舍的網路，無法取得電腦直接連外的權限的話，別人是無法從外部網路連線進來的。

 

以下以兩張簡單的示意圖說明…

第一張圖是一般人家裡的網路環境，直接用一條網路線連接電腦跟中華電信的ADSL數據機來上網這種網路環境一般都可以直接架設FTP或WEB網頁伺服器，然後開放給其他人透過Internet連線到你的電腦來。

示意圖-01

 

第二張圖是一般的公司、學校的大概網路環境，公司辦公室裡的電腦所使用的網路一般都是透過IP分享器、防火牆或其他網路設備來控管，辦公室裡的電腦可以上網、上MSN，但無法架站、架設FTP站，也無法開放讓外面電腦連線進來。

示意圖-02

 

如果你要在公司辦公室自己架FTP對外連線的話，那本篇文章應該派不上用場，有FTP的需求就請公司MIS或網管人員幫你處理會比較好。自己架站或使用其他特殊技巧讓電腦對外連線，只會增加公司內部網路的安全性問題與風險，雖然好玩但不一定會比較安全。

 

本文章節：
本文共分4個篇章，請依序閱讀。
一、安裝 FileZilla Server，讓FTP站開機自動啟動
二、新增FTP使用者帳戶，設定專用資料夾
三、設定下載限速，避免拖垮網路頻寬
四、取得自己電腦的IP位址，讓朋友連線進來

 

 

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  1. 訪客 說道：
    03-26, 2017 at 下午 1:42.06

    我一直跳出Error:Connection to server lost…

    回覆
  2. 訪客 說道：
    02-23, 2017 at 上午 12:07.23

    為什麼照著輸入會出現
    Error, could not connect to server

    回覆
  3. 訪客 說道：
    02-22, 2017 at 下午 5:30.32

    要怎麼開啟21 port

    回覆
  4. 訪客 說道：
    02-22, 2017 at 下午 5:11.38

    我一直無法loggin
    一直跑出server lost

    回覆
  5. dogy 說道：
    11-19, 2014 at 下午 2:59.27

    Server架好和Client端程式都準備了
    從Client端連Server時,會有連到,但會
    出現 150 Opening connection for /bin/ls.
    及 425 can’t open data connection for transfer of /
    然後就連線逾時.但在Server端還是看到Client端在線上.
    但是從本機上來連127或者是本機的IP就不會出現425 會出現426然後就可以存取資料夾.
    請問有什麼方法去做修改或增設
    (port有開了,連加密port也設了, 防火牆 也有設例外了,換了另一個軟體Server也是一樣存取不到資料夾)

    回覆
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