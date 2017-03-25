2017/3/26 更新：軟體版本更新至 v0.9.60.2 最新版。

如果要把某個檔案傳給朋友的話，一般都會用 Email 傳，可是如果檔案比較大，超過 10MB 或100M，還用 Email 傳的話，可能會遇到重重阻礙。這時候，元老級的FTP就可以拿出來用啦！

以下簡單介紹一下在自己電腦架設 FTP 伺服器的方法，下面使用的是開放原始碼的免費軟體「FileZilla Server」，雖然這軟體是英文的，不過因為他是免費軟體，而且該有的功能大概都有而且相當穩定，比起其他付費軟體也絲毫不遜色。

軟體名稱：FileZilla Server

軟體版本：0.9.60.2

軟體語言：英文

軟體性質：免費軟體 GNU General Public License (GPL)

檔案大小：2.13 MB

系統支援：Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10

官方網站：http://filezilla-project.org/

軟體下載：按這裡

以下以兩張簡單的示意圖說明…

第一張圖是一般人家裡的網路環境，直接用一條網路線連接電腦跟中華電信的ADSL數據機來上網。這種網路環境一般都可以直接架設FTP或WEB網頁伺服器，然後開放給其他人透過Internet連線到你的電腦來。

第二張圖是一般的公司、學校的大概網路環境，公司辦公室裡的電腦所使用的網路一般都是透過IP分享器、防火牆或其他網路設備來控管，辦公室裡的電腦可以上網、上MSN，但無法架站、架設FTP站，也無法開放讓外面電腦連線進來。

如果你要在公司辦公室自己架FTP對外連線的話，那本篇文章應該派不上用場，有FTP的需求就請公司MIS或網管人員幫你處理會比較好。自己架站或使用其他特殊技巧讓電腦對外連線，只會增加公司內部網路的安全性問題與風險，雖然好玩但不一定會比較安全。