計算機對許多人來說也許不常用，但卻是很實用的 App，通常不會佔據太多儲存空間，所以人人的手機裡都應該要有一個，這樣在需要計算時就能立即點開來用囉！不過你知道嗎？ Apple Store 裡有很多的計算機 App，雖然都是用來計算的，但功能及介面設計卻各有特色。

以「Sumhold」來說，就相當適合一般只發生於生活中大大小小的計算需求，因為它只留下最必須的數字鍵及加減乘除的運算鍵，還有小數點及 % 鍵，已足夠用來應付簡單的計算，而減少功能鍵的設置也讓整體的畫面更加簡潔美觀。

輸入算式後運算結果會直接顯示在螢幕上，所以不用按等號就能快速得知答案，更方便的是將運算結果向下拖曳就能暫時保存成為數字按鍵，點擊即可重覆使用，若購物需比價時，也能運用此功能保留多比計算結果進行比較唷！

另外在輸入算式時，若是先輸入加減才輸入乘除，就會自動加上括弧確保運算結果正確，相當的聰明又省事，有想換個計算機 App 的話，可考慮看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sumhold

Sumhold 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Chad Voss

Chad Voss 官方網站： http://www.sumhold.com/

http://www.sumhold.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sumhold」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

整體畫面相當簡潔，利用下方的數字鍵與運算符號進行計算，最上方會顯示算式，中間為結果欄，再來是數字保留區。

點擊結果欄會出現「Copy」按鈕可複製運算結果。點擊運算欄則會顯示「Paste」可貼上運算結果。

將運算結果拖曳向下即可加入保留區，點擊保留區的數字即可再次用來計算囉！

程式會自動判別何時需加上括號，確保運算答案的正確。

數字保留區可暫存多組紀錄，若剛好需要比價時，就可以利用這個功能來快速比價哦！例如買衛生紙的時候，會想算到最小單位一張多少錢，用「Sumhold」就超方便啦！