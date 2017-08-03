講到《華容道》不知道會不會太久遠，年輕一點的可能會不知道那是啥東西吧！不過如果你愛玩益智解謎遊戲，絕對會喜歡它的玩法，主要就是將一些方塊擺在限定的空間中，透過移動方塊將目標方塊移出洞口即可過關，但這些方塊的移動方向是有限制的，能為遊戲增加困難度。

而以往介紹過幾款以《華容道》玩法為基礎的遊戲也多為 2D 平面的設計，只是再加入可愛的動物元素，讓遊戲玩起來更有樂趣。本篇要介紹的「Brickscape」也是以《華容道》的玩法為基底，但其擴展為 3D 立體空間，將為玩家帶來更有視覺衝擊感的關卡挑戰！

關卡的設計以星球為主題，分為地球、月亮、土星、太陽……等 12 個主題，一共有多達 600 個以上的謎題等著你，從簡單到大師分為 5 種難易度，關卡並沒有先後順序的問題，若覺得目前關卡太簡單，直接跳關或是選擇難度高一些的星球來玩即可。另外每天還會出一道難題給所有的玩家挑戰，並依解謎時間進行排名，很能激發玩家的挑戰慾哦！

每個星球的畫面設計都有不同的變化，再搭配優美的背景音樂及巧妙的音效組合，讓玩遊戲也能成為一種享受，喜歡解謎遊戲的朋友一定會喜歡！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brickscape 拯救小方塊

Brickscape 拯救小方塊 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： 5minLab

5minLab 官方網站： http://5minlab.com/

http://5minlab.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用（玩每日關卡必須連接網路）

不需網路即可使用（玩每日關卡必須連接網路） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次玩就跟著教學說明了解玩法，將最花的那塊核心積木滑向出口取出即可過關。

在空白處滑動即可旋轉整個立方體，更容易看出移動的步驟。積木基本上就只有直向跟橫向，直向只能上下移動，而橫向則只能左右移動。

接著就可以進入「地球」主題的第一關，前面真的都超簡單的，但沒玩過的朋友可以藉此練習。每個關卡都有「最少移動次數」，在此次數內過關才能拿到三顆星。

如果關卡實在太簡單玩起來很沒勁的話，跳回關卡列表就能選擇其它關卡，或是直接跳到難度高一點的星球。

讓大家看看大師級的「大爆炸」有多可怕，積木多到不像話，所以我就放棄了……。

每天都會給玩家一個額外的挑戰，點入可看到目前世界玩家的平均過關時間，你也可以挑戰一下。

挑戰成功時就會依你所花費的時間進行排名，若想再拼一下速度往前提升排名的話，需看廣告影片才可以再次挑戰哦！

每隔一段時間就可以獲得小禮物，點擊右下角開啟禮物箱就能拿到囉！

如果遇到解不開的頭痛關卡，就可以使用右上角的「提示」一次可提示五步，跟著畫面的光影移動即可。另外也有「復原」上一步的功能哦！