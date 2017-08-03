在台灣語言學習的前三名大概逃不出英、日、韓這三種語言，所以在手機中的語言學習 App 也都以這三種語言最多，但如果你對廣東話有興趣的話，可以來試試「粵語幫」這款免費又實用的 App 哦！

其提供三大功能，在「學堂」裡可離線輸入中文快速查詢粵語發音，也提供聲母、韻母以及音調的發音教學，另外準備了常用的 100 字、常用詞語以及情景式對話，模擬各種生活、旅遊、工作中會遇到的狀況供使用者練習。

而學習語言大家都知道多聽、多說是很重要的，在「粵語幫」中還提供「歌曲」及「頻道」兩個功能，在「頻道」中收錄了許多粵語廣播電台頻道，不過並非現場直播而是錄音檔，讓你可以在閒暇時聽聽道地的廣東話，加強聽力練習；「歌曲」中則收集了多位知名香港歌手的粵語歌曲以及經典老歌與影視金曲……等，可透過聽音樂、學唱歌的方式加深發音的記憶，不過這兩個功能就需連上網路才能使用囉！

若想在睡前收聽歌曲或廣播也可設定睡眠定時器，在時間到時自動關閉，就不用擔心浪費電了。程式支援繁體中文且完全可免費使用哦！有需要的朋友趕緊來試試看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 粵語幫

粵語幫 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： Sihui Yu

Sihui Yu 官方網站： https://doutushe.com/

https://doutushe.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 聽歌、廣播必須連接網路使用，單純學習可離線。

聽歌、廣播必須連接網路使用，單純學習可離線。 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「粵語幫」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

預設為簡體中文介面，點入最右側的「我的」將「使用繁體中文」切換為「是」即可轉為繁體中文介面。

在「學堂」裡可以學習粵語的發音及常用字、詞及情景對話。在發音練習的部份，可分別學習聲母、韻母及音調的發音，點擊就能聽取真人發音，在上方綠色區塊則有文字解說。

「常用 100 字」點擊單字可聽發音，右側有中文翻譯點擊則可聽例句哦！

「常用詞語」中分為多個分類，不過標題與期待的內容有點差距，例如「經典港片對白」會以為點入應該是會提供一些對白內容，但其實真的只是一些詞語而已。

不過有些點入後拉到下面一點的話，真的會有比較長的對話用句可以學。

「粗口俚語」雖然罵人不太好，但學起來也可以避免被罵還不知道哦！

「常用情景對話」就有幫大家準備許多生活、工作、旅遊……等會遇到的狀況劇，其中也有一些電影中的經典對話可以學。

「翻譯查詢」的部份可輸入想查詢的中文字，即會在下方列出每個字的粵語發音，點擊即可聽取。

由下方切換到「歌曲」可看到開發者為大家準備的一些經典知名歌曲，點入可查看歌曲列表，並可點擊收聽。

歌曲的部份需點擊下載後才能聽。

在收聽介面下方最右側可設定睡眠計時器，有 15~90 分鐘可選擇。

切換到「頻道」則可以看到開發者為大家收集的粵語廣播錄音檔。

點入可選擇想聽的主題內容。一樣可設定睡眠定時器哦！