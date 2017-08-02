很多人自拍後總要這裡修修哪裡調調才願意上傳分享，如果懶得美化太多，其實直接挑款厲害的濾鏡就足夠化腐朽為神奇，利用搶眼的特效就能快速修飾原本在意的缺點！

「Cartoon Art Pics Photo Editor」就是一款主攻卡通藝術濾鏡的照片編輯器，目前共有 24 款不同風格的濾鏡效果可選用，除了超現實的卡通風格外，也包含鉛筆素描、油畫……等多種藝術類型，並可在套用後於畫面上左右滑動就能輕鬆調整濾鏡的強度，讓效果可以更顯自然。

操作方式十分簡單，但使用時需連上網路才能產生效果，生成的時間也算是相當快速，在幾秒內就能處理完成。儲存後可直接選擇分享到 Facebook、Instagram……等社群平台。除了自拍照外，套用在風景照片也能產生不錯的視覺效果哦！



範例圖：

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cartoon Art Pics Photo Editor

Cartoon Art Pics Photo Editor 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Fotoable,Inc.

Fotoable,Inc. 官方網站： https://www.fotoable.com/

https://www.fotoable.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cartoon Art Pics Photo Editor」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片。

第2步 由下方選擇套用濾鏡，在畫面上左右滑動即可調整濾鏡強度。

第3步 套用不同濾鏡都只需幾秒鐘的處理時間，超快速！

第4步 點擊右上角的「V」即可儲存，並可再進一步選擇分享管道。

很多濾鏡效果都挺不錯的哦！但也有些感覺會把人變老就是了，大家可以多多嘗試囉！