作者：,   2017/08/02  

用 24 種超威的卡通藝術濾鏡升級你的自拍照！～Cartoon Art Pics Photo Editor（Android）

很多人自拍後總要這裡修修哪裡調調才願意上傳分享，如果懶得美化太多，其實直接挑款厲害的濾鏡就足夠化腐朽為神奇，利用搶眼的特效就能快速修飾原本在意的缺點！

「Cartoon Art Pics Photo Editor」就是一款主攻卡通藝術濾鏡的照片編輯器，目前共有 24 款不同風格的濾鏡效果可選用，除了超現實的卡通風格外，也包含鉛筆素描、油畫……等多種藝術類型，並可在套用後於畫面上左右滑動就能輕鬆調整濾鏡的強度，讓效果可以更顯自然。

操作方式十分簡單，但使用時需連上網路才能產生效果，生成的時間也算是相當快速，在幾秒內就能處理完成。儲存後可直接選擇分享到 Facebook、Instagram……等社群平台。除了自拍照外，套用在風景照片也能產生不錯的視覺效果哦！


範例圖：

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Cartoon Art Pics Photo Editor
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Fotoable,Inc.
  • 官方網站：https://www.fotoable.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cartoon Art Pics Photo Editor」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片。

 

第2步 由下方選擇套用濾鏡，在畫面上左右滑動即可調整濾鏡強度。

 

第3步 套用不同濾鏡都只需幾秒鐘的處理時間，超快速！

 

第4步 點擊右上角的「V」即可儲存，並可再進一步選擇分享管道。

 

很多濾鏡效果都挺不錯的哦！但也有些感覺會把人變老就是了，大家可以多多嘗試囉！

 

 

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