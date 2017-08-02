很多人自拍後總要這裡修修哪裡調調才願意上傳分享，如果懶得美化太多，其實直接挑款厲害的濾鏡就足夠化腐朽為神奇，利用搶眼的特效就能快速修飾原本在意的缺點！
「Cartoon Art Pics Photo Editor」就是一款主攻卡通藝術濾鏡的照片編輯器，目前共有 24 款不同風格的濾鏡效果可選用，除了超現實的卡通風格外，也包含鉛筆素描、油畫……等多種藝術類型，並可在套用後於畫面上左右滑動就能輕鬆調整濾鏡的強度，讓效果可以更顯自然。
操作方式十分簡單，但使用時需連上網路才能產生效果，生成的時間也算是相當快速，在幾秒內就能處理完成。儲存後可直接選擇分享到 Facebook、Instagram……等社群平台。除了自拍照外，套用在風景照片也能產生不錯的視覺效果哦！
範例圖：
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Cartoon Art Pics Photo Editor
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Fotoable,Inc.
- 官方網站：https://www.fotoable.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cartoon Art Pics Photo Editor」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片。
第2步 由下方選擇套用濾鏡，在畫面上左右滑動即可調整濾鏡強度。
第3步 套用不同濾鏡都只需幾秒鐘的處理時間，超快速！
第4步 點擊右上角的「V」即可儲存，並可再進一步選擇分享管道。
很多濾鏡效果都挺不錯的哦！但也有些感覺會把人變老就是了，大家可以多多嘗試囉！