家裡如果有正在學習加減乘除的小朋友，一定會有遇到學習障礙的時候，除了耐心舉例為他們解說外，多加練習也是很重要的。「ArithmeTick」是一款以黑板粉筆為主視覺的加減乘除閃卡練習器，可勾選需要練習的內容及難度等級，讓小朋友可以無限次數的練習。

一共分為簡單、一般、困難、天才以及最高的愛因斯坦五種難度等級，除了以題目難度來區分外，答題的等待時間也會越來越短，整個快到沒有思考空間，最高難度大概只有心算超強的人能夠挑戰了，因為本人不知天高地厚的挑戰了一下愛因斯坦，果不其然的以 0 分收場了…Orz

而除了限時的挑戰模式外，程式也提供練習模式，就不會限制時間可讓小朋友慢慢計算答案，在沒有壓力的情況下進行練習哦！搭配簡單的音效及擬真的黑板介面，就不會有死板板做練習題的感覺啦～大人朋友如果想加強一下自己的心算能力也可以來挑戰一下哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ArithmeTick

ArithmeTick 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pomegranate Apps LLC

Pomegranate Apps LLC 官方網站： http://www.pomegranateapps.com/arithmetick/

http://www.pomegranateapps.com/arithmetick/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ArithmeTick」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

首頁左半邊選擇難度，右半邊勾選想要練習的項目，選定後按下「START!」開始挑戰，使用下方的數字來回答。右邊的蘋果會隨時間減少，答對則會加回一顆。

若勾選多種運算方式，就會隨機出題。不小心按錯或答錯時，點擊答案旁的「x」即可重新回答。

當蘋果全部消失時，就會結束挑戰囉！

如果有勾選「PRACTICE」則不會有時間限制哦！