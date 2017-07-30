台灣的遊戲型節目很常出現一些看起來好玩又考驗技巧的遊戲，有時看了都會覺得手癢想自己試試看對吧！但也不太可能特地去準備一些道具來玩，不然就退而求其次在手機上玩玩「杯子套套套」過過乾癮也不錯！

開發者設計這款「杯子套套套」遊戲的靈感也是來自於綜藝節目中的小遊戲，玩家需將杯子利用拋物線的概念在空中翻轉後套入三角錐上即可過關，在「關卡模式」中準備了一百個難題等著玩家來挑戰，有的關卡會改變三角錐的高度或是距離，有的還會移動甚至是增加三角錐的數量，而每回合都有 10 次的投擲機會，但只有在前三次套中才能獲得三顆星獎勵唷！

另外的「無限生存模式」則是只有一條命的機會，套中就能無限的繼續玩下去，但只要失敗一次就得重來了。老實說看起來好像很簡單的遊戲，事實上超難！不過個人認為困難的主因並不是關卡太刁鑽，而是遊戲觸控的靈敏度有點太高，導致投擲力道有點難拿捏，很容易用力過猛把杯子丟到外太空，或是太小力只移動了一小步，但也因為這樣，套中後的興奮度也會是加倍的哦！有興趣的朋友可以一起來玩玩看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 杯子套套套

杯子套套套 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Yellow Mouth App

Yellow Mouth App 官方網站： https://www.facebook.com/yellowmouthapp

https://www.facebook.com/yellowmouthapp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

玩法很簡單，在左側的杯子上滑動即可丟出杯子，一開始一定無法掌握力道，可多試幾次就能稍微抓到一點感覺囉！點擊大按鈕開始挑戰！

丟超過或丟不夠遠都沒用，只有套到三角錐上才能過關！

關卡難度會越來越高，會改變三角錐的高度、角度、數量還有會移動的更難掌握。

點擊右上角的按鈕可重新挑戰之前的關卡。

點擊下方的「Modes」可切換成「無限生存模式」，套中才能繼續玩累積成功數，失敗就必須重新開始囉！這真的很難，目前個人最高記錄是…1…XD

要是某個關卡反覆的玩太多次都無法過關時，就會看到下面這個畫面，按下「Pass」就可以看廣告後跳過哦！