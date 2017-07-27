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線上照片去背工具「Malabi」自動判斷主角與背景快速去背超輕鬆！

如果你剛打算加入網路購物的戰場，那麼除了要有幫商品拍寫真的能力外，就是要有厲害的去背技巧了，商品照拍的越漂亮、越精細，越能提升專業感。但若你的去背能力還不夠又沒有多餘的預算請專業的來，其實網路上有些功能有點強的去背工具是可以好好的運用一下哦！

像是「Background Burner」或是本篇要介紹的「Malabi」這兩款的去背效果都蠻好的，去背方式也很雷同，上傳照片後就會自動辨識區分出照片中的主角及背景，並自動進行去背動作，若背景單純且與主角的顏色有明顯差異，幾乎完全可以不用再調整就能直接儲存。

若背景稍微複雜了一些或是與主角顏色太相近，就必須再經過手動處理，但操作很簡單，只要用綠線標出主角，紅線標出背景即可，不需要什麼專業的修圖技巧就能完成去背動作，還能選擇存成白背或透明背景。

只是「Malabi」除了去背外，還會自動為商品加上陰影，比起單純的去背看起來會是完成度更高的商品圖，不用再經過加工就能運用。不過「Malabi」的免費會員每個月只有 5 張圖片下載額度，想要更多的話就要參考他們的付費方案，可增加到 20~2000 張。不想增加支出的話，「Background Burner」其實也夠用了，再自己後製加上陰影就 OK 啦！

 

網站畫面：

開啟網站直接把要去背的照片拖曳進網頁中，或是點擊「UPLOAD」從電腦讀取上傳。

 

上傳後會自動辨識進行去背，結果會顯示在畫面左側，如果去背後的效果很好就可以直接按「DOWNLOAD IMAGES」存檔，或可點擊「TOUCH UP」手動調整。

 

在左上角有綠色與紅色的工具可使用，用綠色將主角標示出來，紅色則用來畫出背景區域。

 

使用左側的放大鏡可放大照片做更細部的調整。

 

如果覺得修的差不多了，就可以先用「PREVIEW RESULT」預覽一下效果。左下角可選擇是否要存成透明背景以及移除陰影效果。

 

透過預覽就可以很明顯看出哪裡還需要調整，再按「BACK TO EDIT」繼續調整到滿意為止，最後按下「SAVE CHANGES」儲存調整。

 

調整完即可按下「DOWNLOAD IMAGES」將圖檔下載回來。不過需註冊成為會員才能下載哦！

 

點入個人帳戶可查看還有多少圖片額度可下載。免費會員一個月只能下載去背圖片 5 張，點入「UPDATE PLAN」可看到其它付費方案。

 

 

去背效果真的蠻不錯的，去完就可以直接做為商品圖使用，如果想去背去的更輕鬆，就要注意拍照時的背景，越單純越好哦！

 

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