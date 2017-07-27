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漂浮聊天視窗「1CHAT」支援 10 大通訊軟體，還可已讀不回或自動回覆（Android）

手機通訊軟體顯示已讀的功能雖然有它的好處，但卻也造成部份使用者不少的壓力與誤會，所以陸續就有一些可以讓使用者光明正大已讀不回的 App 出現，可以預先查看訊息內容但對方看不到已讀，使用者可以在之後有空閒時再進行回覆。

而「1CHAT」也是一款已讀不回的輔助程式，但它更多加了其它的功能，像是它的漂浮聊天視窗，會在收到訊息時自動出現一個「漂浮大頭貼」在螢幕邊緣，點開即可查看訊息內容並可在下方直接輸入文字回覆訊息，不需開啟通訊軟體也可以即時回覆，在玩遊戲、看影片的時候都很好用。若只看不回，對方就不會知道你已讀了。

再來還有「自動回覆訊息」的功能，若真的實在忙沒空回覆又不想讓對方胡思亂想，就可以預先打好「正在開會中，晚點回覆」或是「在開車，等等回你」……等訊息，這樣只要有人傳訊息來，程式就會自動回覆預設訊息，還可以設定延遲幾分鐘或幾秒鐘才回覆。

比起單純的已讀不回 App，「1CHAT」的多功能更實用，目前支援 LINE、FB Messenger、WhatsApp、Skype、Kakao Talk、Viber……等十大通訊軟體，有需要的可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：1CHAT
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：EnMk
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「1CHAT」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

初次使用會先大概介紹一下主要功能。另外要注意的是要加入使用的通訊軟體，必須先開啟通知功能及可預覽訊息內容，這樣「1Chat」才能讀取訊息內容。

 

接著會請你開啟程式的通知存取權。點擊「啟用」再開啟權限即可。

 

之後有人傳訊息來時就會彈出漂浮大頭貼，點擊即可直接看到內容，但對方並不會顯示已讀。如果想立即回覆的話，也可以直接在下方輸入內容送出。

 

若暫時不想使用漂浮大頭貼，直接長按拖曳到下方「X」即可關閉。

 

開啟主程式可設定自動回覆功能，包含延遲回覆的時間以及訊息內容。

 

點入各別的聊天室也可設定不同的自動回覆訊息哦！

 

 

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  1. 傻眼路人甲 說道：
    07-30, 2017 at 上午 1:19.41

    這也抄Onetalk抄太兇了吧…連名字都抄啊@@…

    回覆
  2. 香蕉猴 說道：
    07-30, 2017 at 上午 12:49.06

    這app看起來好像是抄OneTalk的，但山寨版功能用起來細膩度差很多，我還是喜歡OneTalk

    回覆

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