睡覺時若喜歡把燈都關暗甚至有一點光線都不行的話，戴上眼罩真的可以睡的比較好；但有些人則一定要留一盞夜燈才能睡的安穩，如果不想另外買夜燈或是在外過夜沒有夜燈可以用的話，其實可以將手機暫時變身成溫馨的小小床頭燈。

只要下載像「蠟燭音樂夜燈」這類型的 App 就可以了，這款 App 會在螢幕畫面中放上一個點燃的小蠟燭，火光還會不時的晃動就像真的蠟燭一樣，另外還會在畫面上下處加上微閃的星沙，有紅、藍、紫、銀……等多種顏色可以選擇，增添更多情趣。

而除了夜燈的功能外，它同時也提供大自然的環境音，包含森林、叢林、河流、雨聲、海洋以及營火六種選擇，睡不著時就可以利用這些單純的環境音沉澱心情，幫助你快快入眠。睡前使用可設定 20~90 分鐘的定時器，時間到時就會自動關閉螢幕並停止播放環境音囉！怕黑又不容易入睡的朋友可以試試看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 蠟燭 – 音樂夜燈 – 燈

蠟燭 – 音樂夜燈 – 燈 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MediApps

MediApps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「蠟燭音樂夜燈」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟即可看到搖曳的燭光，點擊左上角的按鈕可切換上下的星沙顏色。

下方可直接點擊開始播放環境音。點擊右上角可開啟定時器選單，有 20~90 分鐘可選擇，也可選擇長亮一路陪你到早上哦！選擇定時器後即會開始倒數計時，時間到時就會自動關閉手機螢幕與停止音效。

點擊畫面即可隱藏功能按鈕，可以享受更純淨的畫面。