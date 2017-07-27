卡巴斯基防的安全防護多年來一直都是業界的翹楚，不過隨著其他家防毒軟體公司的策略改變，改以免費防毒軟體來搶市場之後，越來越多人改用 Avast, AVG, 小紅傘… 等基本款的免費防毒工具。

雖然多年前 Kaspersky 早在很多市場就已經有跟許多廠商合作推出限定版的免費防毒軟體，不過並不是開放給全球市場下載、使用，現在可能因為競爭的關係，終於也開放了！

如果你不想花錢買那種功能很多、防護很周全的完整版軟體，也可以試試看不用花錢的基本款 Kaspersky 卡巴斯基免費防毒軟體。



▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Kaspersky 卡巴斯基免費防毒軟體

Kaspersky 卡巴斯基免費防毒軟體 軟體版本： 18.0.0.405.0.1328.0

18.0.0.405.0.1328.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（可免費使用一年，一年後再重新安裝就好）

免費軟體（可免費使用一年，一年後再重新安裝就好） 檔案大小： 2.26 MB （網路安裝檔，安裝時必須連上網）

2.26 MB （網路安裝檔，安裝時必須連上網） 系統支援： Windows XP SP2/Vista SP1/7/8/10

Windows XP SP2/Vista SP1/7/8/10 官方網站： https://www.kaspersky.com/free-antivirus

https://www.kaspersky.com/free-antivirus 軟體下載： 按這裡

功能差異：

使用方法：

第1步 將安裝檔下載回來，按一下「Continue」按鈕即可開始安裝。

第2步 安裝完成後，會出現入下圖的畫面要我們註冊一個帳號。其實沒註冊也一樣可以用，按一下左上角的箭頭圖示，即可回到防毒軟體的主畫面。

第3步 記得先按一下「Database Update」按鈕，更新程式與病毒碼。其他不能按的功能就是付費版才提供的進階防護….

第4步 病毒掃描的界面…. 其實就是按下「Run scan」就可以全自動執行了。