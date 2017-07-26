家裡有小孩的朋友當他們在吵鬧時，大概最終極的安撫方式就是拿出手機分散他們的注意力吧！但當你想要拿回手機時，大概又會是一場硬仗，若想改善這樣的窘境可以有請「電話來了…」幫幫忙。

它其實就是模擬假來電的 App，只是通常這類型的 App 會被用來幫助逃離某些尷尬無奈的場合，例如空氣凝結的約會、氣氛凝重的會議或是被強迫中獎的加班……等。不過因為這款「電話來了…」運用的對象是在小孩，所以它減化了一些功能，只會在所設定的時間到時響起電話鈴聲，讓小孩以為是有電話來了，而自動將手機交回你的手中。

可在將手機借給小孩前先設定 10 秒～30 分鐘的計時器，再按下 Home 鍵回首頁即可啟動，當預定時間到時就會響起鈴聲，但並不會跳出來電的假畫面，所以只能用來對付年紀比較小的孩子，至於比較精明的孩子，就派出功能更進階的「來電先生」吧！只是它的設定步驟就會相對多一些，有需要的朋友請自行挑選適合的取用囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 電話來了…

電話來了… 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： TENDY Taiwan Corporation. , Ltd.

TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. 官方網站： http://tendy.net/

http://tendy.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「電話來了」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 在手機借出去之前，先打開程式設定「計時器」時間，再選擇「鈴聲」然後按下 Home 鍵回到首頁。

第2步 啟動後在通知欄會顯示一個圖示，但小朋友應該不會注意。待時間到時就會開始響鈴，在手機交回你手上後，就可以下拉通知欄點擊取消響鈴假裝接電話囉！

第3步 不需要使用時，只要取消勾選「10 秒後電話鈴會響」的選項即可。