紙箱對貓咪來說有超致命的吸引力，原本就有如液體的貓咪，很容易可以將自己塞進各種奇形怪狀、大大小小的紙箱中，而且看起來還相當自在舒適。這款「Kitty in the Box」（貓小盒）就將貓咪這個奇特的興趣設計成遊戲，絕對讓喜愛貓咪的朋友玩到嘴角上仰！

先不論遊戲的玩法本身就夠讓人想笑，每隻貓咪角色體型都胖嘟嘟可愛的要命，在遊戲中又時常做出萌趣十足的動作，真的讓人不愛也難！操控方式很簡單，透過長按螢幕來加速，放手後讓貓咪運用剩餘的動力滑進紙箱中，有點像推啤酒遊戲的概念，成功停在紙箱中就能過關。

有時紙箱是直立的，貓咪必須用跳的才能進去，這時玩家就要再加入向上滑的動作才能讓貓咪跳起，時間點的拿捏相當重要，一開始抓不準的話，經常都會在這種紙箱前敗北，要是衝過了頭或是撞到了紙箱都算失敗哦！

隨著遊戲的進行，可以陸續解鎖更多的貓咪角色，在遊戲中所收集的小魚也可以用來解鎖角色、接關或是換取裝飾品。很少見的玩法，貓奴們不要錯過哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kitty in the Box（貓小盒）

Kitty in the Box（貓小盒） 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Mokuni LLC

Mokuni LLC 官方網站： http://mokuni.com/

http://mokuni.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊左右箭頭可切換使用不同的貓咪角色。

由下方「帽子」按鈕，可進入選擇配件。預設就有開放幾款免費的配件可以用，其它就要靠「小魚」來解鎖囉！

在畫面上任一處長按即可讓貓咪加速，適時放開手讓牠滑入紙箱中，再順便吃到方形水果就能拿到額外加分。

如果是遇到站立紙箱，就需要在長按放手前向上滑讓貓咪跳起。

有時紙箱還會上下飛，更要掌握好時機才能衝啊！

如果衝過頭、撞到頭或是撞到翻肚在地上滾，都算失敗哦！

在遊戲中貓咪會發出可愛的叫聲，動作表情都超萌的，相當可愛，有收集「小魚」的機會千萬不要錯過，不論是用來接關或是解鎖角色、配件都超需要的哦！