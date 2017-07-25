常因為駝背被別人說你站沒站相、坐沒坐相嗎？其實也不是我們故意要駝背的，只是在成長的過程中因為種種因素造成慣性駝背，現在就算想要調整過來，也不是件很容易的事。而且相信有駝背習慣的朋友，以前一定有曾被家人朋友突然拍打背部提醒的經驗，雖然他們是好意但被打的人內心一定都是金美送的！
如果你有心想矯正，一定會需要有人來幫你提醒，但又不想被突然拍打受驚的話，就可考慮在手機下載「Healthy back」，不論是站著或坐著，只要你一駝背 App 就會發出警示音或震動來提醒你該注意姿勢。
與昨天介紹的「Posture」雖然都是與姿勢有關的 App，不過一個是針對使用手機時的姿勢，一個則是在執行偵測任務時不能滑手機（咦？XD），因為「Healthy back」在使用時必須將手機放在胸前的口袋中才能產生作用，所以適合需長時間坐在椅子上辦公或上課的學生使用，也蠻適合長時間站著工作的朋友用來矯正站姿哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Healthy back
- 軟體語言：英文
- 開發人員：OneFit
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Healthy back」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式然後盡可能的站挺身子，按下「OK」接著再按下「RECORD」，然後把手機放在胸前的口袋裡，等手機震動一下。（這點真的有困難，很少穿胸前有口袋的衣服怎麼辦……）
第2步 之後需要駝背提醒時，就啟動偵測功能然後將手機放在胸前口袋，在你不自覺駝背時，就會震動兩次提醒（畫面顯示為紅色圖），恢復正確姿勢時，則會震動一次（畫面顯示為綠色圖）。
第3步 提醒的方式可選擇只要震動或只要音效，也可以雙管齊下，這個可在左側的「Settings」裡自行修改設定。另外還可以調整偵測的靈敏度以及是否要延遲提醒。
第4步 如果暫時不需要被提醒，只要按下右下角的「停止」鈕即可暫停。之後需要時再按下右下角的按鈕就可以再次啟用。