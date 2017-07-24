自從智慧型手機普及之後，一些關於脖子的研究（嗯？）也跟著出現，最主要的問題在於低頭滑手機這個動作看似沒什麼，但事實上這個動作會讓原本大概只有 4、5 公斤的頭部因角度的不同增加為 12~27 公斤，角度越低脖子承受的重量就越重，長時間下來就可能產生頭痛、肩頸痠痛甚至更嚴重的問題。

但話雖如此也不可能叫大家以後都別用手機，其實只要注意使用時間以及姿勢，適時的休息伸展一下，就可以減少這些低頭族併發症的出現。有專家表示使用手機時最好可以將手機擺放在與眼睛視線同高的位置，避免低頭的動作，就能大大降低頸椎的傷害。

如果怕自己滑手機滑的太入神沒辦法注意的話，可以下載「Posture」這款低頭警示器，它可謂低頭族脖子的救星，只要手機在使用的狀態下就會定時偵測你的使用姿勢，若不標準就會在螢幕上出現一個圖示來提醒你，甚至可以再加上震動通知更有提醒效果，只要收到提示就代表你的姿勢不對囉！

另外還有提供每週分析，可以長期觀察自己使用手機的姿勢有沒有改善哦！不過聽說會比較耗電就是了。想解放你脖子，就下載來試試吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Posture – be mindful everyday

Posture – be mindful everyday 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pressure Labs

Pressure Labs 官方網站： http://www.pressurelabs.com/

http://www.pressurelabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Posture」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次進入有一些使用手機與脖子傷害的說明。

第2步 依序向左滑動頁面，輸入自己的暱稱後，就可以正式進入程式。

第3步 預設 1 分鐘檢查一次姿勢，最少可設定 30 秒，最多則為 10 分鐘。往下可自訂提醒圖示的顏色、造型與出現位置。

第4步 接著可以設定偵測的嚴格度，就看個人的需要來做選擇囉！最下方可開啟震動、分析……等功能。設定完成後，在你姿勢不對時，就會在畫面上出現提示圖案，提醒你該調整姿勢了。

第5步 若有開啟分析功能，就會分別記錄你的好姿勢與壞姿勢時間供你參考囉！看看自己有沒有一週比一週更改善。