每次台灣各地的空污指數紫爆時，就有人會去怪到其它國家身上，但其實台灣本地工廠所排放的廢氣也不遑多讓，有網友就以此議題開發了一款名為「Purple Inc 紫爆天空」的攻防遊戲，兼具娛樂與教育意義，想要透過遊戲讓更多人認識且重視工業空污的問題。

遊戲以在全台各縣市興建工廠為目的，但因為工廠會排放廢氣，不論到哪裡設立工廠都會有許多民眾前來抗議，身為工廠的經營著必須利用工廠的廢氣阻擋這些抗議的民眾，發射煙霧削減民眾的攻擊力，逐一征服全台灣！雖然這議題感覺有點硬，但遊戲本身還蠻好玩的哦！

玩法設計雖然與空污議題有點背道而馳的感覺，但在每次過關或是換場畫面中都會提及各種關於空氣污染的知識，讓玩家能更了解空污問題，可以更進一步關心自己生活的這片土地。除此之外，程式也提供即時的台灣空污資訊，可查詢各地的 AQI 與 PM2.5 指數，是一款值得一玩的優質遊戲哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Purple Inc 紫爆天空

Purple Inc 紫爆天空 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： BROKENEAST

BROKENEAST 官方網站： http://brokeneast.com/

http://brokeneast.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（查即時空污指數需連網）

不需網路即可使用（查即時空污指數需連網） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Purple Inc」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲開始有簡單的背景說明，點擊「START」開始攻陷第一個城市！

由右下方選擇工廠類型，然後選擇工廠樣式，再將它拖曳至上方的建地中擺放，這個過程有點像在玩方塊拼圖。每一款工廠樣式都需建設成本，在成本許可下想辦法塞入越多的工廠吧！

接著按下「BUILD」確定建置工廠。

工廠建好後，左下角就會開始出現抗議的民眾，玩家必須在工廠的位置點擊拖曳瞄準目標後，放開即可發射濃煙攻擊。民眾會一路往右下角的工廠跑，若來不及阻止，工廠就可能會被摧毀而倒閉失敗。

將民眾全數擊退即可過關。在下方都會提供一些關於空污的知識。

轉場時也會在右下角顯示空污知識。

接下來就一一征服全台灣吧！但要注意手上擁有的資金不足時，是無法在新的地區蓋工廠的，此時就必須再到已挑戰過的縣市再賺點錢哦！

工廠的樣式有多種變化，顏色越深的攻擊力越強，但相對發射後要再產生廢氣需要更長的時間。

在右下角的「i」可查看即時空污指數；另外可升級工廠以及查看目前已收集到的民眾角色。