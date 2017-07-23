「Balloon Animal Friends Pop」是一款完全免費、不需網路連線、沒有生命限制的休閒遊戲，雖然說消除遊戲已經介紹過好幾款，但這款遊戲在連消時實在是太舒壓，玩起來好療癒，相當適合喜歡空閒時只想玩玩簡單遊戲的朋友。

它的消除方式是將兩個以上相同顏色的氣球連接在一起折成動物氣球，每個氣球都有五個階製作階段，每消除一次可升級一階，但若一次消除五個以上則會直接升級為最後的動物造型氣球並飄上空中，並帶動周圍的氣球都升級一階，因此每個關卡基本上都有產生連消的機會，還會有可愛的小人偶出來幫你跳舞慶祝，十分可愛啊！

目前一共有 240 個關卡，且隨著關卡的進行將會加入更多有趣的關卡障礙設計，像是雲彩、巖石、小鳥、夜空、老鷹……等來增加遊戲的難度，另外也有提供三項道具要來幫助玩家度過難關。整個遊戲沒有太過花巧的動畫效果，相對帶給玩家很清新的視聽享受，可愛的折氣球概念讓整個遊戲散發著單純的歡樂，下載來偶爾玩一下調劑身心挺不錯的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Balloon Animal Friends Pop

Balloon Animal Friends Pop 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Hotist co,. Ltd.

Hotist co,. Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 因裝置而異

iOS 7.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「開始」選擇關卡。左右滑動還有更多遊戲包。

每個關卡都有需要完成的任務，只要直向或橫向連接兩個以上同色的氣球即可升級。以右下角的紅色氣球為例，一口氣消除 5 顆就能直接升級成動物氣球飄到空中，並可讓周圍的氣球都升級一階哦！

在上方限定步數內達成任務即可過關囉！

如果將同色的氣球圍成四邊形消除時，畫面上所有的同色氣球都會跟著升上一階。

若運氣好產生連消時，下方就會跑出小人偶出來幫你跳舞慶祝相當可愛哦！而且連消時會累積左下角彩色氣球的能量，滿點時就可以讓畫面中其中一個顏色的氣球全數升級一階。

隨著關卡的進行，慢慢會開始出現一些特別的關卡設計，例如黑氣球可取代任何顏色的氣球；「雲彩」會遮擋下方的氣球，必須消除周圍的氣球才能將它吹開。遊戲不需登入社群帳號，所以不用與好友拼排名、比分數，也沒有什麼急迫性的設計想逼著玩家常常來玩，完全是一個將主導權還給玩家的超休閒遊戲啊～～～