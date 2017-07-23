如果把現實生活中的旅行探險變成虛擬世界中的冒險遊戲，這樣是否能為旅程帶來更多的樂趣？「OysterX」是一款特別的旅行軌跡記錄器，在連結 Facebook 帳號後，就會自動將上傳打卡分享的照片依地點資訊標記在一顆立體的地球上，讓你能用旅行的足跡點亮地球的每一個角落。

開啟地圖模式會發現地圖上蒙上了一層薄霧，但只要你曾經過的地方就會變的清晰，即使在沒有網路連線的情況下依然可持續記錄，你到過的地方越多，就能解開更多的區塊，這感覺就彷彿在玩真實版本的戰爭迷霧，還能在地球上建造房屋，整個就是要往模擬城市邁進了，感覺是不是很有趣呢？

另外還提供個人旅程的資訊圖表，「城市之環」可查看自己在哪個城市待的時間最久，其它有一些簡單的統計數據，像是旅途天數、里程數……等，幫你整合統計所有的旅行記錄，每一次的旅行都像在累積人生的經驗值，累積到一定程度還能 Level Up 哦！

也許你曾去過許多的國家、到各地旅行，但如果都只是以時間軸直線式的記錄，似乎少了一點 fu，「OysterX」利用多種圖像方式更直觀的呈現旅行記錄，而且還能使用另類的方式分享你的旅遊心得，適合所有喜歡旅行的朋友使用唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： OysterX

OysterX 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： OysterX

OysterX 官方網站： https://www.oysterx.bar/

https://www.oysterx.bar/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上 網路需求： 不需網路即可使用（部份功能需連接網路使用）

不需網路即可使用（部份功能需連接網路使用） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

首先需連結 Facebook 帳號，就能自動將在 Facebook 上打卡上傳照片的記錄標記在地球上。去過越多的地方，你的地球就越豐富美麗。

用兩指斜拉可拉近地球，點擊上方的地標就可以查看上傳的照片與文字記錄。點擊「Build」可就可以選擇在地球上建造一間房子。

切換成「地圖」模式，初次使用地圖都會蓋上一層薄霧，但隨著你的旅途將能讓地圖越來越清晰。

在「個人資料」裡就能查看城市之環及旅遊護照，以圖像視覺的方式呈現你的所有旅途資訊，在程式中任何有看到「相機」圖示的地方都是可以截圖分享旅程的方式哦！

由右上角點入設置可在「數據輸入」加上 Instagram 的資訊。另外程式預設為英語介面，也可在此修改為繁體中文。