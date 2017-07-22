如果你的電視已經可以支援 Chromecast 的遙控播放功能，那要怎麼把 Windows 或 Mac 電腦裡的影片透過 Chromecast 丟到電視上面播放呢？

Airflow 是一個讓電腦支援 Chromecast 遠端播放的小工具，它看起來像是個影音播放軟體，不過並不是在電腦上看影片用的，而是可以將影片內容投放到同一個區網中的 Chromecast 或 Apple TV ，讓電腦中的影片直接在電視上播放。

Airflow 支援多組播放清單的設定，我們只要把影片拉到 Airflow 視窗中即可開始播放，按下投放按鈕即可讓影音內容在電視中出現。播放時，可手動選擇影片語言、字幕（如果有得選的話）與其他細部設定，還能支援 5.1 聲道，並有一個小小的預覽視窗方便快轉、回放。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Airflow

Airflow 軟體版本： 2.0.0. beta 7

2.0.0. beta 7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： beta 期間為免費軟體，之後不知道

beta 期間為免費軟體，之後不知道 檔案大小： 26.2 MB

26.2 MB 系統支援： Windows 7/8/10, Mac 10.10 以上版本

Windows 7/8/10, Mac 10.10 以上版本 官方網站： https://airflowapp.com/

https://airflowapp.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Airflow 軟體、開啟後，直接將你要播的影片拉到 Airflow 視窗中。

第2步 接著按一下右上角的放送按鈕，再點選區網中的電視。

第3步 按下播放按鈕後，即可在電視上看影片囉。

第4步 另外我們也可以手動調整影片的音軌與字幕….等設定（如果你的影片有嵌入其他語言或字幕的話）。