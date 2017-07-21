作者：,     

用「Obscura」手動加上黑條，讓照片好有八卦味！（iPhone, iPad）

在一些八卦週刊或報紙上，常常會用黑條來擋住照片中人的眼睛部位，讓當事人的外貌不至於完全曝光，保留一些隱私的同時卻又能讓讀者產生好奇心，如果你也想在自己拍的照片上加入這種效果，可以利用「’Obscura」這款 App 來達成。

「’Obscura」加入黑條的方式有別於其它同類型的 App，可讓使用者手動加入黑條在需要的地方，並能各別調整大小、角度與位置，用來遮擋喜歡合照但不想被上傳分享的朋友或旁邊的路人都超方便！不會像其它 App 使用人臉辨識功能可能產生不準確又無法調整的問題哦！

而除了黑條外，程式還有提供紅色星星及兩種 Size 的馬賽克，依據擺放的位置將能創造出不同的樂趣，操作簡單且可免費下載使用，常需要使用到馬賽克功能的朋友，可參考參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：‘Obscura
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Famous Interactive
  • 官方網站：http://www.famous.be/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 3.2 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Obscura」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 由下方選擇拍照或從相簿選取照片。接著就能依需求加入想要的遮蔽效果。

 

第2步 可用兩指斜拉縮放、旋轉調整角度與位置。滿意後就可以按右上角的「Next」儲存，並可進一步選擇分享方式。

 

第3步 星星、馬賽克效果，也可以運用在眼睛以外的部位，會更有八卦的味道哦！這部份就請自由發揮啦～

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 拍照攝影特效、繪圖工具 » 用「Obscura」手動加上黑條，讓照片好有八卦味！（iPhone, iPad）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 l

相關資訊：

 

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 