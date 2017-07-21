密碼太多了！每個網站都要求要不同密碼，而且還得是大小寫英文、數字與!@#$%*(..等特殊符號的組合，究竟該怎麼記憶這麼多超複雜的密碼呢？

除非你要把全部密碼一個一個寫在紙上、貼在電腦螢幕前面，不然還是得要有個密碼紀錄、管理工具才行。

一般的密碼管理工具大概都只是紀錄密碼而已，Icecream Password Manager 則很不一樣，除了一般的網站帳號密碼之外，還提供了FTP 登入資訊、軟體序號、信用卡、銀行帳戶、身分證資訊、護照、SSN 社會安全碼、美國駕照…等等資訊，幾乎涵蓋了一般人日常生活必用的各種機密資料。

Icecream Password Manager 提供多個密碼庫的功能，我們可以建立、編輯多個不同的密碼庫並用各自的密碼鎖起來。此外也提供密碼庫匯入、匯出與 Dropbox 同步…等功能，如果哪天要重灌電腦也不用擔心重要資料會消失。

如果你的腦袋記不住這麼多東西的細節，又希望能有一個比 Word 檔還安全、好用一點點的秘密記事本，可以試試看把你不想忘掉的東西都放在 Icecream Password Manager 裡面，然後用密碼鎖起來，就算哪天電腦被偷了也不用擔心機密資料外洩。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Password Manager

Icecream Password Manager 軟體版本： 1.14

1.14 軟體語言： 英文版

英文版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.7 MB

12.7 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： https://icecreamapps.com/

https://icecreamapps.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好軟體、啟動後必須先幫你的密碼庫命名，然後輸入密碼庫的登入密碼，按下「Create」按鈕即可開始使用。

第2步 按下「Done」按鈕即可設定完成，如果你有使用 Google Chrome 或 Firefox 瀏覽器，也可安裝瀏覽器的支援程式，讓 Icecream Password Manager 密碼管理工具能與你的瀏覽器互動。

第3步 輸入剛剛設定的密碼再按「OK」即可開始紀錄密碼與機密資料，另外也可在左邊選單中點選不同密碼庫或執行匯入、同步..等功能。

第4步 輸入正確密碼、開啟 Icecream Password Manager 主視窗後，點「Add item」再從選單點選你要新增的機密資料類型，一般網站登入密碼就選「Login」，其他的就依照你的需求來設定。