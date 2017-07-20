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有了「煙花 Bulb 相機」只要手不抖都能拍出美麗的煙火照片（iPhone, iPad）

煙火是看起來很夢幻的東西，看的當下很開心，當放完時卻又總有數不盡的空虛，有些人會想將這一閃而逝的美麗瞬間用照片記錄下來，但如果沒有高檔的相機或高超的攝影技巧，想要補捉煙火最燦爛的時刻是不可能的事，不過！現在只要下載「煙花 Bulb 相機」，人人都能利用 iPhone 或 iPad 拍下華麗的煙火照！

在拍照前最好可以先將手機架在固定的地方，這樣拍出來的煙花才不會因為手抖動的影響而破壞了它的完整性，按下拍照鍵就可以觀察螢幕上的煙花效果，達到滿意的程度就可以停止拍照，這樣就能保存下煙火最美麗的樣貌。

最長可拍攝達 30 分鐘的時間，鏡頭可 5 倍放大，並能手動調整亮度，只要保持手機的穩定度並抓準拍照開始與結束的時間點，就算沒有專業的攝影技巧，你也能將漂亮的煙火留在手機中無限回味啦！

不過平時好像很少有機會可以看到煙火，若想試試效果的話，可以到 YouTube 找些跨年的煙火秀來拍看看，這樣下次的花火節或是跨年就能一拍上手囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：煙花 Bulb 相機 Pro
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：EIGHTIVE DESIGN, Inc.
  • 官方網站：http://968v.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「煙花 Bulb 相機 Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

當煙火準備開始施放時，就可以按下右下角的拍照鈕，螢幕就會開始錄下煙火的噴發（嗯？）狀態，達到一定程度時，就可以按下「STOP」將目前螢幕上的畫面存成一張照片。記得千萬別放太久，不然就只會得到一張很亮、很亂的照片哦！

 

兩指斜拉可拉近影像，下方左右滑動可調整亮度，上方的「放大鏡」可修改對焦方式。

 

下面幾張都是在測試時翻拍 YouTube 上的煙火秀，以不專業的攝影者來說效果真的蠻好的吧！如果是拍現場的，應該會更清晰一些。

 

 

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