手機遊戲搭配故事劇情的設計並不少見，不過很少遇到會讓人認真玩遊戲是為了想知道故事結局的，而「Loner」就是。

它是一款十分單純的遊戲，沒有複雜的屬性、升級、角色、造型……等設定，只想讓玩家在遊戲中靜靜的享受孤寂。戴上耳機加入飛行員的追憶旅程，透過簡單的操作方式，巧妙控制飛機的飛行方向，穿越一個又一個神祕空間，你將能慢慢知道他的過去。

每成功抵達一個關卡就能解鎖一小篇故事，開發者的文筆相當不錯，故事內容的敘述方式很能引人入勝，讓人不禁好奇之後的故事發展，但想知道的話，只有一個方法，那就是努力的突破關卡障礙吧！

遊戲畫面中沒有過多的設計，以各種顏色光為關卡做區分，玩家只需要專心的看著前方的光源，觀察通道口的高度與角度，適時的調整飛機的位置，就能一一通過，不過關卡障礙的設計並沒有一定的規則，會根據玩家的水準來做調整，萬一閃避不及撞上了牆，也就只能重新來過了。

在 Apple Store 與 Google Play 的玩家評價都蠻不錯的，遊戲難度不算太高而且又能有像在看短篇小說的享受，有興趣的朋友可以挑戰看看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Loner

Loner 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Kunpo Games

Kunpo Games 官方網站： http://kunpo.cc/

http://kunpo.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲時可搭配耳機使用，可以有更好的視聽享受。點擊下方的圓圈，初次進入會有簡單的操控教學。

有兩種操控模式，預設是使用兩隻手指在螢幕左右兩側，向上或下滑動可控制飛機的高度，左右斜拉則可調整傾斜角度。

在飛行時要注意前面的通道口高度與角度，適時調整飛機的位置，讓它能順利通過。越靠近時就越明顯。

當看見文字時，就代表你解開了一個小篇故事，可先繼續遊戲之後再閱讀內容。

萬一來不及通過，撞上了牆就失敗了。

點擊左上角的「書」就可以打開看故事了。

點擊右上角的「齒輪」可換成「重力」模式，透過調整手機重力角度來控制飛機的方向。