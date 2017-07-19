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pngimg 免費下載超過 3 萬張完美去背的 PNG 圖檔素材！

「pngimg.com」是一個專門提供去背 PNG 圖檔素材的圖庫網站，目前已收錄超過 3 萬張的免費圖檔且仍不停的更新中，所有的圖檔都是由一群設計師在網路上收集或是自製的，放在網站上並細心分類，供所有人自由下載使用，僅可用於個人及非商業用途，不論是用來製作教材或是 PPT 簡報……等都相當實用哦！

目前網站一共分為 27 個大類別，包含動物、自然、水果、食物、蔬菜、車、花、服飾、家具……等，每個類別都還有再細分多種主題，其中還可以找到像鋼鐵人、蜘蛛人這類的動漫英雄或是像瑪利歐、米老鼠、唐老鴨的卡通電玩角色，也可以直接輸入關鍵字來搜尋需要的圖片主題。

圖片的解析度都蠻高的，可單張儲存或也可直接將整個小分類所有的圖片一次打包下載，在簡報或教材中適時的利用超吸睛的配圖，可有效提高閱聽者的興趣哦！有需要的朋友可參考看看。

 

網站畫面：

開啟網站即可看到各種主題分類，也可使用字母排序搜尋或是直接輸入關鍵字快速查找。

 

每張圖片下方都有標示解析度及檔案大小。找到適用的圖片，點入就可以按右鍵另存圖片。

 

若想將整個小分類的圖片都下載回來的話，可點入分類頁就能看到灰底的部份，點擊即可連結開啟下載頁面。

 

這個分類讓人精神好振奮啊！瑪利歐還有 Ice Age 的角色都超可愛的，英雄人物也都超帥啊！（整個重點擺錯 XD）

 

 

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