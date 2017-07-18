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QuickLook 圖片、影音、文件快速預覽工具（取代看圖軟體）

先前才介紹過 Seer 這個還蠻好用的「空白鍵」預覽工具，沒想到馬上有網友提供了一個速度更快、更簡單好用的 QuickLook。

執行時 QuickLook 完全沒有設定介面，裝好就可以直接使用，預覽介面也相當簡單、乾淨，跟 Mac 系統的預覽程式一樣討喜。

而最棒的是 QuickLook 可以直接支援數十種常見的檔案各式，如 .png, .jpg, .bmp, .gif, .psd 等圖檔、.zip, .rar, .tar.gz, .7z… 等壓縮檔預覽、PDF 文件、微軟的 .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx.. 等 Office 文件、odt, .ods, .odp… OpenDocument 文件格式、.mp4, .mkv, .m2ts… 影片檔、.csv、.eml 與 .msg 郵件檔、.htm, .html 網頁即時預覽… 與其他多種格式。

通通都是直接按鍵盤「空白鍵」即可看到東西，不用再等應用程式慢慢開啟…。

比較特別的是 QuickLook 還可支援在應用程式開啟檔案或存檔時的預覽功能，透過 QuickLook 的快速預覽視窗，讓我們能更輕鬆地找到想要的檔案。另外在預覽介面中一樣可以支援鍵盤 ↑ ↓ ← → 來瀏覽其他檔案、按「ESC」關閉視窗或按「Ctrl」+「滑鼠滾輪」來放大、縮小檢視，實在相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：QuickLook
  • 軟體版本：0.2.3.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體 （開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：47.2 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10
  • 官方網站：http://pooi.moe/QuickLook/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 QuickLook 軟體、執行之後就能直接使用。選取你要預覽的圖檔或文件、按一下鍵盤的「空白鍵」即可直接檢視文件、圖檔、影片檔的內容，再按一下「空白鍵」關閉視窗。

另外使用 QuickLook 預覽時，一樣可以使用鍵盤的 ↑ ↓ ← → 來切換到其他檔案，按一下「Enter」則可使用預設應用程式開啟或執行檔案，按一下「ESC」鍵一樣可以關閉視窗。

 

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