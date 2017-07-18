先前才介紹過 Seer 這個還蠻好用的「空白鍵」預覽工具，沒想到馬上有網友提供了一個速度更快、更簡單好用的 QuickLook。

執行時 QuickLook 完全沒有設定介面，裝好就可以直接使用，預覽介面也相當簡單、乾淨，跟 Mac 系統的預覽程式一樣討喜。

而最棒的是 QuickLook 可以直接支援數十種常見的檔案各式，如 .png, .jpg, .bmp, .gif, .psd 等圖檔、.zip, .rar, .tar.gz, .7z… 等壓縮檔預覽、PDF 文件、微軟的 .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx.. 等 Office 文件、odt, .ods, .odp… OpenDocument 文件格式、.mp4, .mkv, .m2ts… 影片檔、.csv、.eml 與 .msg 郵件檔、.htm, .html 網頁即時預覽… 與其他多種格式。

通通都是直接按鍵盤「空白鍵」即可看到東西，不用再等應用程式慢慢開啟…。

比較特別的是 QuickLook 還可支援在應用程式開啟檔案或存檔時的預覽功能，透過 QuickLook 的快速預覽視窗，讓我們能更輕鬆地找到想要的檔案。另外在預覽介面中一樣可以支援鍵盤 ↑ ↓ ← → 來瀏覽其他檔案、按「ESC」關閉視窗或按「Ctrl」+「滑鼠滾輪」來放大、縮小檢視，實在相當好用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： QuickLook

QuickLook 軟體版本： 0.2.3.1

0.2.3.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體 （開放原始碼自由軟體）

免費軟體 （開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 47.2 MB

47.2 MB 系統支援： Windows XP/7/8/10

Windows XP/7/8/10 官方網站： http://pooi.moe/QuickLook/

http://pooi.moe/QuickLook/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 QuickLook 軟體、執行之後就能直接使用。選取你要預覽的圖檔或文件、按一下鍵盤的「空白鍵」即可直接檢視文件、圖檔、影片檔的內容，再按一下「空白鍵」關閉視窗。

另外使用 QuickLook 預覽時，一樣可以使用鍵盤的 ↑ ↓ ← → 來切換到其他檔案，按一下「Enter」則可使用預設應用程式開啟或執行檔案，按一下「ESC」鍵一樣可以關閉視窗。