人生總不可能事事如意，有時候真的很想發洩一下，例如＂貓＂某人兩拳之類的（小朋友不要學），卻不能真的出手，憋久了可是會內傷的！

這時我們可以學學蠟筆小新中的妮妮媽媽一樣，弄隻大兔子玩偶沒事就毆它個幾拳，或是乾脆下載「Whip It」對著某人甩幾個空氣鞭吧！

「Whip It」其實用起來超有 SM 的感覺，它提供五款不同造型的鞭子，甩動手機就像甩出鞭子一樣，會發出超真實的鞭打聲，聽起來就舒爽啊！（咦？）隨時隨地都能甩它個幾下，解解你內心的不滿，又不會真的造成皮肉傷，平常也可以用來與另一半增加生活的情趣唷！（怎麼有點變態的感覺呀～～～XD）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Whip It

Whip It 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Volkan Elci

Volkan Elci 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.1 以上

iOS 10.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Whip It」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

左右滑動可以切換不同的鞭子，甩起來聲音也都各有特色哦！點擊或是對著某人甩就會發出聲音了。