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[限時免費] 24snaps 仿底片相機 App，體驗盲拍的樂趣！（iPhone, iPad）

用數位相機、智慧型手機來拍照固然方便，但卻也失去了使用底片相機的拍照樂趣。以前用底片相機拍照時，只能透過小小的觀景窗來取景，而且每拍一張照片就得轉動一次底片才能繼續拍照，特殊的手感與轉動底片的聲音，就像在變魔術一樣，將美麗的回憶都儲藏在底片當中，只有在洗出照片的時候，才能再次回味每一個瞬間。

如果你沒有機會摸到底片相機，也許你可以透過「24snaps」來體驗一下，它是一款仿底片相機的拍照 App，每次在拍照前都必須先轉動底片才能按下快門，不像一般相機 App 可以直接看到拍攝的畫面，幾乎是在盲拍的狀況下拍照，但若你還是很想先看到大概的構圖畫面，點擊觀景窗依然可以放大鏡頭前的影像讓你參考哦！

拍照後無法直接看到結果，必須將 24 張的底片都拍完才能取出底片卷，並可以底片的狀態瀏覽照片，選擇將照片洗出存到相簿中才能看到真正的照片。這樣的拍照模式，會讓你對所拍的照片保持好奇心，因為在洗出照片之前一切都是個謎，也許拍的很完美、也許拍的很悲劇、也許你的手指擋到了鏡頭、也許影中人閉上了眼睛，但這些所有的過程都會成為生活、旅行中珍貴的回憶，有興趣的朋友可以來試看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

開啟後需先轉動右上方的轉軸，讓底片轉到正確的位置才能拍照。

 

點擊觀景窗可放大看到鏡頭的畫面，若不點開的話，就等於是盲拍了，完全不會知道自己到底拍到了什麼。

 

等到拍完 24 張在左下角就會出現「底片」圖示，點擊就可以取出底片。

 

可用底片的模式瀏覽照片，點擊右上角的「Camera Roll」就能把照片儲存到相簿中。

 

可存到新的相簿或是存到原始的相簿中。

 

儲存完畢就會詢問你是否要放入新的底片。

 

存到相簿後就可以開始瀏覽自己的拍照成果，是模糊還是清楚、取景構圖完不完美全都在最後一刻才會揭曉！

 

 

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