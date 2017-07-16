在 Mac 電腦裡面有個很方便的功能，就是當我們選取一個檔案再按一下鍵盤的「空白鍵」時，就能即時預覽該檔案的內容，包含圖片、文件、影片…等，都可以不用花時間開啟完整功能的應用程式，也能快速看到檔案內容。

如果你想在 Windows 電腦上也能使用類似功能的話，可以試試 Seer 這個軟體，操作方式跟 Mac 上的預覽程式類似，一樣是選取一個檔案，然後再按一下鍵盤的「空白鍵」。

Seer 可支援的檔案包括各式圖檔、音樂檔、影片檔、純文字、PDF文件…等，還能透過外掛的方式支援 Word, Excel, PowerPoint 與其他常見的 epub, AutoCAD, EPS…等格式的檔案，通通都只要按一下空白鍵就能看到內容。

有了 Seer，不用點進去就能看到資料夾內部的檔案清單，甚至不用解壓縮就能看到 Zip, RAR, 7z… 等壓縮檔裡有哪些檔案，是個相當方便的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Seer

Seer 軟體版本： 1.4.0

1.4.0 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有試用版（全功能3天試用）

免費軟體，另有試用版（全功能3天試用） 檔案大小： 40.8 MB

40.8 MB 系統支援： Windows Vista/7/8/ 10

Windows Vista/7/8/ 10 官方網站： http://www.1218.io/

http://www.1218.io/ 軟體下載： 按這裡

Seer 目前提供免費版（版本較舊）與付費的試用版（版本較新）兩種程式，付費版有繁體中文介面、可全功能試用 3 天，功能看起來都差不多但付費版執行起來比較順、問題也少一些，建議可以先裝來試用看看。

使用方法：

第1步 將 Seer 軟體下載回來、安裝好之後，桌面右下角會出現一個圖示，在 Seer 圖示上按一下滑鼠右鍵，再點「Settings」。

第2步 開啟設定視窗後， 我們可以在「General」選單中點選中華民國國旗，再按「OK & Restart」切換成繁體中文介面。

第3步 「快捷鍵」的頁面可以針對不同檔案類型在顯示預覽畫面之後用不同鍵盤快速鍵來執行其他指令或任務。

第4步 「插件」的地方可以另外安裝你要用的外掛，透過外掛的方式來支援更多不同格式的檔案內容預覽。

譬如說我們可以點選「MSOffice」再按右下角的「下載 MSOffice…」來下載你要用的外掛程式。

第5步 下載好、解壓縮後，切換到「本地插件」按後按「+」，將資料夾中的外掛程式匯入到 Seer 軟體裡面，匯入之後就能支援 Word, Excel, PowerPoint… 等格式的文件預覽功能了。