「LISTENit」是一款多功能的音樂播放程式，介面設計的頗有質感，而且操作方式也不會很複雜，每次啟用時都會自動掃描手機內所有的音樂檔案，幾乎能支援大部份的音樂檔案格式，例如M P3、MP4、MIDI、AAC、FLAC、OGG……等，有些手機原生音樂播放器找不到的檔案，用它來找就沒問題哦！

可自訂主題播放清單，喜歡的單曲只要標記愛心就能幫你自動整理到「我喜歡的」歌單中，播放音樂時會自動讀取動態歌詞，若歌曲本身沒有附加歌詞也支援手動輸入或是從網路搜尋複製貼上，只要跟著音樂設定歌詞出現時間，之後就能輕鬆的邊看歌詞邊唱歌了。

對音樂要求較高的朋友，程式有內建音效均衡器可滿足你聽各種類型音樂的需求。使用耳機聽音樂時，不需開啟螢幕就能透過耳機線控來切換歌曲、調整音量。另外，程式有提供鈴聲剪輯的功能，可截取喜歡的歌曲片段用來做為手機鈴聲、通知音或鬧鈴，不需再下載其它的 App。

除了有多種的主題顏色可選擇外，在光線微弱的環境可開啟夜間模式保護眼睛，睡前使用的話，還可設定自動關閉時間，讓你能放心睡哦！功能十分豐富，若覺得手機內建的播放器用不順手的話，就可考慮試試「LISTENit」。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LISTENit

LISTENit 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SHAREit Technologies Co.Ltd

SHAREit Technologies Co.Ltd 官方網站： https://www.facebook.com/bestLISTENit

https://www.facebook.com/bestLISTENit 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用（搜尋歌詞則需連網）

不需網路即可使用（搜尋歌詞則需連網） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「LISTENit」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

每次開啟程式時都會自動掃瞄一次音樂檔案，進入程式介面看起來頗清新吧！而且功能一目了然，不會有不知道該怎麼使用的焦慮感。

利用歌手、專輯或是資料夾，找歌更容易。

點入歌曲頁預設顯示專輯封面，點擊可切換成動態歌詞，若檔案中沒有歌詞檔，可點擊「添加歌詞」手動輸入或由網路上複製。複製後回到程式就會主動詢問是否要貼上歌詞囉！

貼上的歌詞並沒有時間資訊，若希望播歌時歌詞也會跟著跑，就在貼上後點擊播放鍵，一邊聽歌一邊在歌詞出現時點擊右下角的「秒錶」按鈕，即可設定歌詞出現時間。設定完成記得按右上角的「儲存」按鈕保存下來，之後播歌時就可以看到動態歌詞了。

展開左側選單可看到更多功能，「等效器」預設是關閉的，有需要的朋友可自行開啟調整。

「鈴聲剪輯」操作超簡單，只要拖曳設定起迄時間，就可以選擇設定為來電鈴聲、鬧鈴或通知音。

有多種「主題顏色」可選擇。燈光昏暗時則可開啟「夜間模式」讓眼睛更舒適。

「睡眠模式」有預設常用時間，也可手動輸入需要的分鐘數，讓你睡覺聽歌也能安心聽。

若選擇登入帳號的話，就可以永久保存你的歌單囉！