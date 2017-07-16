計算機是日常生活中很常見的工具，可以幫我們計算大部份所需要計算的東西，但是你玩過計算機嗎？（有啦有啦！如果你買過卡西歐 MG-880 或是玩過「數字戰爭」的話 XD）不過這邊指的是有一台計算機不想再當配角，而變身成為一款真正的遊戲，那就是「Calculator: The Game」！

「Calculator: The Game」可以算是一個有靈性的計算機，裡頭住著一個名為「Clicky」的機器人，外觀長的像計算機，但其實它是來考驗你算數能力的一款益智遊戲。每個關卡會給玩家一個目標數字，然後玩家們需利用所提供的特殊運算鍵在限定的步數內，湊出目標數字即可過關。

運算鍵不是單純的數字鍵，而是像「+2」、「x3」、「/5」這樣帶有運算符號的按鍵，玩家必須從目標數字來回推算式，才能成功的闖關，隨著關卡的推進會陸續出現更多元的玩去，例如加入倒退鍵，這時的思考模式就又要跟著改變才行，看起來簡單，不過實際上是很花腦力又耐玩的遊戲哦！總關卡數不明，我也才挑戰到 17 關，各位有興趣的朋友就一起一路挑戰上去吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Calculator: The Game

Calculator: The Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Simple Machine, LLC

Simple Machine, LLC 官方網站： http://www.simplemachine.co/

http://www.simplemachine.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始機器人會先跟你自我介紹話家常，順便再教你怎麼玩遊戲，只要利用下方的按鍵回應它即可。

玩法很簡單，在 LCD 視窗上會顯示「目標數」與「剩餘步數」，必須在步數內使用下方的「運算鍵」加減乘除得出「目標數」即可過關。如第一關目標數是 2，下方只有一個「+1」的運算鍵，按兩次「+1」即可得「2」過關囉！

這個機器人算是蠻厚話的，經常會跟玩家說話哦！接著就繼續挑戰下去吧！

每到一個階段就會介紹新的功能，像是「Hints」一開始會給玩家 5 次免費求救機會，點擊一次就會顯示運算鍵的點擊順序，告訴你該從哪一個開始下手！連續點擊 Hints 就會繼續顯示下一個按鍵。

「<<」則是倒退鍵，可刪除最後一位的數字，點擊它也算一步，像右圖目前得出 40，而目標數為 4，所以只要倒退一位即可過關。

題目將會越來越困難，但別擔心！好好的思考一下一定可以找到答案的！

有注意到計算機上方的太陽能板嗎？看起來蠻真實的對吧？用手遮住它試看看，螢幕上的數字會消失哦！以前常這樣玩計算機啊～～～有人跟我一樣嗎？XD