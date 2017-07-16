手機裡那些見不得光的（嗯？咳！）是不想被隨意看見的照片與影片，大家都怎麼保護它們呢？在 Apple Store 裡有許多相關的 App 可以下載，概念上就像在手機中安裝一個保險箱，讓你能將這些照片、影片都鎖進裡頭，只有知道密碼的你才能打開。

但若不想那麼直接就被看穿，可以選用以時鐘做掩護的「TimeLock」、假裝是計算機的「Secret photos KYMS」或是用照片來偽裝照片的「Photo Disguiser」，以及本篇要介紹的「Secret Calendar」都是可以將照片隱藏在某種假象之後，不容易被人發現其中的祕密。

「Secret Calendar」表面上看來就是普通的日曆，必須輸入正確的密碼才能進入，不過並非要使用者直截了當的輸入，而是以點擊兩個日期來做為密碼，點擊順序正確才能解鎖，亂點的話則不會有任何的反應。

可用來保存照片、影片、GIF 動態圖片以及文字、URL，若是透過程式啟動相機拍照，照片就只會出現在此程式中，在相簿中是看不見的。若想將原本相簿中的照片移動至此 App 中保存，則可選擇是否要刪除相簿中的照片檔，讓照片能夠完全的被隱藏起來。

若還是會擔心被破解的話，「Secret Calendar」有提供雙重保護，可將已藏在程式中的照片多加一組數字密碼、圖形密碼或是用 Touch ID 再次上鎖，這樣即使被猜中日期密碼，還能有多一層的防護哦！

寫到這突然覺得人生好累，祕密真多啊～～～有需要的朋友，試試吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Secret Calendar

Secret Calendar 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MobiLab Co., Ltd.

MobiLab Co., Ltd. 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.1 以上

iOS 9.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Secret Calendar」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用程式會提示設定日期密碼，依序點擊日曆上的兩個日期，並再次確認後，即完成設定。

第2步 兩次都輸入正確後，會出現確認框，上面會顯示你的日期密碼，若擔心自己會忘記的話，下方可選擇將密碼傳送到 Email 中。接著會再詢問是否要設定 Touch ID。

第3步 接著就可以點「＋」選擇要匯入的檔案，可拍照、從相簿匯入、剪貼簿……等。

第4步 若是由相簿匯入的話，會詢問是否要刪除原本相簿中的檔案。選擇「Yes, Delete」照片就不會出現在手機相簿中。

第5步 點開照片，在下方有一些功能可使用，例如基本的編輯工具。「鎖頭」圖示可為照片各別再加上一層密碼防護，有數字密碼、圖形密碼、Touch ID 可選擇。

第6步 被二次上鎖的照片就會顯示如下圖，萬一不幸被猜中日期密碼，還有多一層防護罩哦！