手機裡那些見不得光的（嗯？咳！）是不想被隨意看見的照片與影片，大家都怎麼保護它們呢？在 Apple Store 裡有許多相關的 App 可以下載，概念上就像在手機中安裝一個保險箱，讓你能將這些照片、影片都鎖進裡頭，只有知道密碼的你才能打開。
但若不想那麼直接就被看穿，可以選用以時鐘做掩護的「TimeLock」、假裝是計算機的「Secret photos KYMS」或是用照片來偽裝照片的「Photo Disguiser」，以及本篇要介紹的「Secret Calendar」都是可以將照片隱藏在某種假象之後，不容易被人發現其中的祕密。
「Secret Calendar」表面上看來就是普通的日曆，必須輸入正確的密碼才能進入，不過並非要使用者直截了當的輸入，而是以點擊兩個日期來做為密碼，點擊順序正確才能解鎖，亂點的話則不會有任何的反應。
可用來保存照片、影片、GIF 動態圖片以及文字、URL，若是透過程式啟動相機拍照，照片就只會出現在此程式中，在相簿中是看不見的。若想將原本相簿中的照片移動至此 App 中保存，則可選擇是否要刪除相簿中的照片檔，讓照片能夠完全的被隱藏起來。
若還是會擔心被破解的話，「Secret Calendar」有提供雙重保護，可將已藏在程式中的照片多加一組數字密碼、圖形密碼或是用 Touch ID 再次上鎖，這樣即使被猜中日期密碼，還能有多一層的防護哦！
寫到這突然覺得人生好累，祕密真多啊～～～有需要的朋友，試試吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Secret Calendar
- 軟體語言：英文
- 開發人員：MobiLab Co., Ltd.
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Secret Calendar」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次使用程式會提示設定日期密碼，依序點擊日曆上的兩個日期，並再次確認後，即完成設定。
第2步 兩次都輸入正確後，會出現確認框，上面會顯示你的日期密碼，若擔心自己會忘記的話，下方可選擇將密碼傳送到 Email 中。接著會再詢問是否要設定 Touch ID。
第3步 接著就可以點「＋」選擇要匯入的檔案，可拍照、從相簿匯入、剪貼簿……等。
第4步 若是由相簿匯入的話，會詢問是否要刪除原本相簿中的檔案。選擇「Yes, Delete」照片就不會出現在手機相簿中。
第5步 點開照片，在下方有一些功能可使用，例如基本的編輯工具。「鎖頭」圖示可為照片各別再加上一層密碼防護，有數字密碼、圖形密碼、Touch ID 可選擇。
第6步 被二次上鎖的照片就會顯示如下圖，萬一不幸被猜中日期密碼，還有多一層防護罩哦！