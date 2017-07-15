其實很早以前就有注意到「Walkr」這款結合計步功能的手遊，也下載試玩過，但當初覺得有些複雜就沒認真玩，近日開發團隊 Fourdesire 推出了 4.0 全新改版加入了許多的新元素，讓整個遊戲更～複雜啦～～～（大誤）

如果大家有在用「植物保姆」或是「記帳城市」的話，對 Fourdesire 這個開發團隊就不會太陌生，他們家推出的都是實用與娛樂兼具的 App，「植物保姆」結合喝水量記錄與植物養成；「記帳城市」則是透過記帳來壯大城市發展；「Walkr」就是計步與銀河冒險遊戲，都是相當優質且值得下載的 App。

若想透過走路或跑步運動來健身，但總是發懶不想動，而玩遊戲對你有一定吸引力的話，「Walkr」就非常適合你來玩。遊戲的場景設置在外太空，而太空船航行的距離都是以光年來計算的，若想要加快星球的探索或升級時間，就必須使用所謂的「步行能源」來縮短，讓你所走的每一步都能在遊戲中轉成能量，當能源不夠時，還會提醒玩家該出門走走哦！

目前一共有 108 顆星球等著你來收集，每顆星球都是獨一無二的，透過升級可增加星球的人口數與產能，收集星球的產物就能用來完成指定任務。在這次的改版當中，加入了更多互動機制，像是星球實驗室、聯賽系統，以及新增了世界奇觀，只要將星球升級到最高等就能獲得唷！有收集控的玩家們應該都燃起慾火了吧！（握拳）

不過整體來說它的遊戲比重大於計步功能，若你本身需要比較專業的分析，可能還是選擇其它專門的計步 App 會比較合適。目前僅可接收手機本身的計步數，不常帶著手機走來走去的話，就產生不了多少能量啊～希望未來可以結合運動手環，應該會讓更多人想加入哦！有興趣的朋友們來玩玩吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Walkr

Walkr 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Fourdesire

Fourdesire 官方網站： http://walkrgame.com/zh-TW/

http://walkrgame.com/zh-TW/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

從地球開始出發，上下滑動可切換不同星球，若想探索未知的銀河就需要花費金幣，也可選擇建造「DFR」來生產食物供給其它星球生物食用。

因為探索新星球需要花費一點時間，若想「加速」的話，可用左上角的「步行能源」來縮短時間。

但能量不夠時，就請起身走走吧！再次進入程式就能將步數轉成能量囉！

每顆星球都會有專屬的產物，點擊即可收集並獲得金幣，組合不同星球的產物將可以完成指定任務獲得獎勵哦！

點入右下角可看到更多功能，在「社交」裡可以看到其他也有在玩「Walkr」的好友，跟他們一起組成星球實驗室，就可以一起聊天、研發星球……等。也可以參加「聯賽」與其他銀河發展程度相近的玩家競爭排名。

若想查看每日步數紀錄，可到「能量記錄」中查詢，點擊可切換顯示累積步數、產生能量與消耗的卡路里數。

金幣的來源除了星球的產物外，有時星球之間也會需要運送東西，此時也能獲得金幣或是能量方塊做為獎勵。每天啟動 Walkr 的話，也能獲得每日獎勵哦！