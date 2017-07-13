Apple Store 裡有超多的著色 App 可選擇，其中「Pigment」的上色方式可說是最接近實際拿筆著色的感覺，可以重覆疊色產生漸層，可以跨區塊上色不受框線的侷限，畫起來更能發揮自我的創意。

不過若你有在使用這些著色 App 就會發現到，裡頭所提供的著色圖絕大多數都是以花花草草或可愛動物、夢幻女神……等較適合女孩的圖案設計，把著色這項舒壓的活動變成似乎只是女生的專利，近期「Pigment」的開發商 Pixite LLC 就推出了以各種英雄漫畫為主題的「Marvel」著色 App，要來平衡一下著色的市場啦！

裡頭有包含蜘蛛人、神力女超人、星際大戰、復仇者連盟、美國隊長、惡棍英雄……等 11 本漫畫著色圖，將漫畫中的人物、場景拿來換你上色，也許你覺得藍色更適合蜘蛛人、浩克比較適合紫色，在這邊就能依循著你的想法來著色了。

提供多種不同的畫筆及填色效果，還有 37 種主題調色盤可選擇，以及各種強大的上色模式並支援 Apple Pencil，讓你可以盡情揮灑。不過免費版可以選擇的著色圖及上色工具有其數量、種類的限制，但並不減著色的樂趣，想要嘗試著色的男孩們，快來試試吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Marvel: Color Your Own

Marvel: Color Your Own 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pixite LLC

Pixite LLC 官方網站： http://color.marvel.com/

http://color.marvel.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Marvel: Color Your Own」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

可先在書架上找到喜歡的漫畫本，再點入選擇著色圖，每個漫畫單元的前兩張圖都是免費的著色圖，「Civil War」有分三個單元就有六張圖可免費著色，以此類推。

開始上色時右側是畫筆的相關設定，左下角則可切換不同的調色盤。著色圖的部份可兩指斜拉縮放或旋轉。只要是新出現的功能程式都會有如右圖的使用教學哦！

著色完畢後可點擊右上角的「V」即可儲存或分享，畫到一半直接跳出的話程式也會自動保存記錄。所有的畫作都可以在「My Work」裡找到。