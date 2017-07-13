暑假算一算其實也才過了兩個星期，怎麼感覺好像已經過了一個月？也就是說還有一個半月要撐！小孩如果一直番番的說無聊，又想不到該給他們做什麼事的話，可以考慮自己印一些著色圖（Coloring Book），或是準備一些色紙，然後下載像「摺紙魔杖」這類的摺紙教學 App，多少能讓他們打發一點時間。

其實大部份的色紙包裝內都會附上一些摺紙的分解步驟教學，不過看平面解說小朋友有時還會是無法理解，需要大人的協助才能完成，而這款「摺紙魔杖」則是透過影片動畫來教學的，小朋友可以跟著動畫一步一步摺，看不懂的地方可以重覆播放，比較需要花時間的步驟也可以暫停一下摺好後再繼續。

使用時不需連接網路，內容包含各種昆蟲、動物、人物以及生活中常見的物品像是桌子、椅子、沙發或是床……等近 50 種皆可免費學習，另外也可付費升級豪華版，就可以學到其它更多不同的紙藝唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 摺紙魔杖

摺紙魔杖 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Syed Feroz Sahh

Syed Feroz Sahh 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.1.1 以上

iOS 5.1.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「摺紙魔杖」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊左上角的「菜單」可展開左側的紙藝選項，不過中文名稱的翻譯有點搞笑，例如「A Lady Bug」就被翻成了「一位女士的問題」XD。點擊想摺的項目就會開始播放動態影片，跟著學一步步就能完成囉！

因為是立體的動態教學，可以比較容易理解該摺哪個地方或是摺的方式，比起平面的分解步驟，這樣的方式更容易學習哦！