暑假算一算其實也才過了兩個星期，怎麼感覺好像已經過了一個月？也就是說還有一個半月要撐！小孩如果一直番番的說無聊，又想不到該給他們做什麼事的話，可以考慮自己印一些著色圖（Coloring Book），或是準備一些色紙，然後下載像「摺紙魔杖」這類的摺紙教學 App，多少能讓他們打發一點時間。
其實大部份的色紙包裝內都會附上一些摺紙的分解步驟教學，不過看平面解說小朋友有時還會是無法理解，需要大人的協助才能完成，而這款「摺紙魔杖」則是透過影片動畫來教學的，小朋友可以跟著動畫一步一步摺，看不懂的地方可以重覆播放，比較需要花時間的步驟也可以暫停一下摺好後再繼續。
使用時不需連接網路，內容包含各種昆蟲、動物、人物以及生活中常見的物品像是桌子、椅子、沙發或是床……等近 50 種皆可免費學習，另外也可付費升級豪華版，就可以學到其它更多不同的紙藝唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：摺紙魔杖
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Syed Feroz Sahh
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 5.1.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「摺紙魔杖」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
點擊左上角的「菜單」可展開左側的紙藝選項，不過中文名稱的翻譯有點搞笑，例如「A Lady Bug」就被翻成了「一位女士的問題」XD。點擊想摺的項目就會開始播放動態影片，跟著學一步步就能完成囉！
因為是立體的動態教學，可以比較容易理解該摺哪個地方或是摺的方式，比起平面的分解步驟，這樣的方式更容易學習哦！