你能想像自己如果身在芭比娃娃的世界會長成什麼樣子嗎？「BimboBooth」可以讓任何人一秒就變成像芭比的金髮厚唇妞滿足你的好奇心唷！
只要拍下一張正面而且嘴巴閉起來的照片，再將眼睛、嘴巴與下巴的位置設定好，程式就會巧妙的幫你加上金髮、厚唇、濃妝，立即就能看到讓人眼睛一亮的驚豔樣貌。
不過其實在英文裡「Bimbo」並不是一個很好的字，劍橋英語詞典的解釋是指「具有吸引力但不是太聰明的年輕女孩」，說穿了就是胸大無腦的意思啦！而在外國人的既定印象中，這樣的人大概就是金髮、厚唇、濃妝的樣子囉！
但這款 App 合成起來的效果看起來還蠻有芭比娃娃的感覺，而且合成效果還挺不錯的，男女皆可用，不介意這個 App 名稱的朋友可以玩看看啦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：BimboBooth
- 軟體語言：英文
- 開發人員：PiVi & Co
- 官方網站：http://www.piviandco.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 2.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
可拍照、從相簿選照片或由 Facebook 匯入照片，接著將眼睛、嘴巴及下巴的位置設定好後，按下「READY？GO！」。
就能看到自己變成歪國人的樣子了！唇有點太 Over，頭髮的部份在拍照時建議可以綁或夾好，就不會跑出來了，點擊右下角的按鈕可選擇分享或儲存。
接下來就來看看幾張對比圖吧！雖然都是用同樣的方法變身，不過還是會保留個人的特色，尤其是男生的效果挺好啊！弄幾張嚇嚇朋友吧！XD