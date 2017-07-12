雖然介紹了不少像是一鍵鎖屏、浮動按鈕鎖屏或是雙擊螢幕鎖屏這類透過虛擬按鍵的方式來關閉螢幕的 App，但老實說最後都還是相當懶得用，依然習慣直接按壓手機的電源鍵，仗著它還健壯整個無視傳說中長期按壓電源鍵可能會秀逗的疑慮。

不過若你本身手勁真的太強，手機的電源鍵又嬌弱不堪，就可能會需要利用其它的方式來減少電源鍵的使用，這款「JB LockNow」可以透過長按虛擬導航欄的 Home 鍵來關閉螢幕，因為是跟著 Home 鍵的，所以在任何畫面都可以使用，不需每次想鎖屏就一定得回到桌面，或是會一直有個按鈕漂浮在螢幕上方礙眼。

其實它就是取代之前讓大多數人感到困擾的 Google 小幫手功能，現在手機都可以在設定中選擇關閉（本文最下方有教學），但也可以選擇讓這個位置做更有效的利用，有需要的朋友可以參考看看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： JB LockNow

JB LockNow 軟體語言： 英文

英文 開發人員： iggy.dev

iggy.dev 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「JB LockNow」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟，先開放相關權限給它後，就可以正式進入主程式。接著點入「Set default assist app」。

第2步 進入「小幫手與語音輸入」的畫面後，點擊「小幫手應用程式」選擇「JB LockNow」。點選「同意」後即設定完成。

第3步 之後只要長按 Home 鍵即可關閉螢幕。若擔心會誤觸的話，可勾選「Twice operation」，這樣就會在第一次長按 Home 鍵時出現如右圖的白色圈，此時再次長按才會關閉螢幕。

小幫手應用程式設定路徑：

點入手機的「設定 -> 應用程式 -> 右上角的齒輪 -> 預設應用程式 -> 小幫手與語音輸入」。

如果原本沒動過設定的，在「小幫手應用程式」下就會顯示 Google，點擊即可選擇「無」關閉功能或其它另外安裝的 App 囉！