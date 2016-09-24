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[行政院人事行政局] 停班停課公告網頁 (颱風假)

20160707-20

完全不希望颱風來，這篇文章只是讓大家把下面網址收下來，當作我的最愛書籤用的。如果你想知道人事行政局最新「天然災害停止辦公及上課情形」的公告訊息，盯著這網頁看就知道了！（比看電視跑馬燈更快、更舒服些）

真的，颱風來真的很慘，很多人要流離失所、水災、山崩、農作物毀壞...，連每天要吃的蔬菜水果都會被水淹光光，颱風對台灣來說，可能除了可以增加水庫的蓄水量、讓台灣冬天不致缺水之外，似乎沒多少好處。唉唉... 而且上次颱風來的時候，還把我住的地方屋頂掀開了一個小角落，雨水打進來把電線弄潮濕掉了，還弄壞一個「布咧嘎」（電源總開關的切換器），整個屋子很奇怪的一半有電、一半沒電的，過了好幾天。總之，颱風很可怕的。


（請注意公告時間，最新版本：按這裡

 

 

公告網址：行政院人事行政局：歷次天然災害停止辦公上課訊息

 

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  1. Jenae 說道：
    01-05, 2017 at 上午 5:22.30

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  2. 牛牛 說道：
    09-13, 2016 at 下午 8:53.57

    希望明天騎車上學不會澆濕&被吹走QAQ

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  3. meme 說道：
    09-28, 2015 at 下午 11:21.30

    台南跟高雄人命不值錢嗎？那些每天有司機接送、有車開的高官根本就不知騎摩托車的危險，建議你們明天也騎摩托車出門看看，媽的⋯⋯

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  4. 啃~ 說道：
    09-28, 2015 at 下午 10:36.17

    花媽&屏東縣長，你們相約帶安全帽一起騎摩托車出去看看，知道人民的辛苦!

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