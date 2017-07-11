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你的工作會被機器人取代嗎？來「Will Robots Take My Job?」查查看

目前被機器取代的工作最普遍又貼近生活的，大概就是掃地機器人了吧！小小一台在家裡幫你掃掃地，偶爾還能娛樂一下小孩或寵物。不過這還只是小 case 而已，最近常可以看到各種無人化的商店或是無人駕駛車……等相關的新聞陸續出現，在未來很多工作都可能由機器來代勞，你想知道自己的工作職務是否有可能被機器人給取代嗎？來下面這個網站查查看。

「Will Robots Take My Job?」機器人會搶走我的工作嗎？只要輸入工作職務的英文關鍵字，就能幫你分析被取代的風險等級。這個網站的內容是由 Carl Benedikt Frey 和 Michael A. Osborne 在 2013 年所發表的一篇研究文章而來，主要研究內容是關於電腦化對工作的影響，據分析結果在美國有近半數的職業未來將有可能被機器取代，這比例是不是很令人不安呢？

分析的結果除了包含被機器取代的風險級數外，還有該職業類別到 2024 年的預估成長率、平均年薪以及截至 2016 年的就業人數，當然這些數據都是以美國地區為主，不過科技的發展是全球性的，美國會遇到的，相信其它國家也逃不了，可參考看看囉！

但就算查出來自己的職業被取代性高也不用太擔心，從現在開始加強自己的其它技能也不遲，而且雖然機器人可以取代大部份的工作內容，但像就像掃地機器人一樣，很多細節處還是得由人去處理的，老話一句，機會是留給準備好的人，增加自己的競爭力就不用怕被取代了！

 

網站畫面：

在「Enter your job」的地方輸入職業的英文關鍵字，就會在下方列出相關的職業，再從中選擇相符的項目。

 

我查詢的職業是會計師，結果有 94% 的機會被機器所取代，下面的小字是針對這個職業的細項說明。

 

往下拉就可以看到被機器取代的風險等級，直接了當的說「You are doomed」（你是逃不了的！），右上是預估到 2024 年這個職業的成長率，左下是平均年薪，右下則是截至 2016 年的就業人數，可以參考看看囉！

 

除了拿來查誰比較可能被取代外，也可以用來查詢未來具競爭力的工作，像動物訓練師是近年來在台灣越來越多人從事的行業，未來只有 10% 可能被取代，或是像編輯、作家……等一些需要動腦的工作，被取代的可能就更微小了。

 

 

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