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如何將 Windows 10 切換成英文、日文、韓文、簡體中文版…介面？

有些時候我們可能因為一些特殊需求，必須暫時將 Windows 作業系統的操作介面改為其他語系，如英文、日文、簡體中文…等等，那該怎麼做呢？

其實較新版本的 Windows 已經內建了語系下載與切換的功能，而且越做越簡單易用了。

我們只要手動選擇你要的語言介面，再從新語系的選單中下載語言包並將它設定成預設語言，重開機後即可讓電腦變成不同語言的版本，不用再重新下載不同語言的系統 ISO 檔，也不用再重灌電腦了。

Windows 10 作業系統免費下載：按這裡

 

設定方法：

第1步  點一下開始按鈕，在開始選單左邊的齒輪圖示上按一下，開啟設定選單。

 

 

第2步  開啟「設定」選單後，點一下「時間與語言」按鈕。

 

 

第3步  先切換到「地區與語言」，然後在「語言」那邊按一下「+ 新增語言」。

 

 

第4步  點選你要新增的語言，如「日本語」或「中文（簡體）」…等。

 

 

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  1. rolling sky 說道：
    07-12, 2017 at 下午 2:59.43

    Sometimes I need use Chinese so I want to move Chinese interface temporarily. Thanks for sharing the way to switch.

    回覆
  2. Raymond 說道：
    07-12, 2017 at 上午 9:01.59

    有一点问题，如果更换语言的话，Cortana就不可以用咯

    回覆

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