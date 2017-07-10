有些時候我們可能因為一些特殊需求，必須暫時將 Windows 作業系統的操作介面改為其他語系，如英文、日文、簡體中文…等等，那該怎麼做呢？

其實較新版本的 Windows 已經內建了語系下載與切換的功能，而且越做越簡單易用了。

我們只要手動選擇你要的語言介面，再從新語系的選單中下載語言包並將它設定成預設語言，重開機後即可讓電腦變成不同語言的版本，不用再重新下載不同語言的系統 ISO 檔，也不用再重灌電腦了。

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設定方法：

第1步 點一下開始按鈕，在開始選單左邊的齒輪圖示上按一下，開啟設定選單。

第2步 開啟「設定」選單後，點一下「時間與語言」按鈕。

第3步 先切換到「地區與語言」，然後在「語言」那邊按一下「+ 新增語言」。

第4步 點選你要新增的語言，如「日本語」或「中文（簡體）」…等。