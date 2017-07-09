長年生活的家或房間，偶爾做點不一樣的小改變，或是家具搬風大改造就會有像搬新家一樣可轉換不同的心境。如果想來點變化但缺乏 idea 的話，在改造前可以先參考一些居家雜誌或是網路上也有很多人會分享自己的佈置設計，再考量自己的使用需求後，也許就能找到適合的擺設風格唷！

「RoomClip」是一個日本規模蠻大的室內裝潢照片交流社群網站，只要註冊帳號後，你就可以分享自己的居家佈置照片供其他的成員參考，網站的會員數量多而且活躍，每天都會有更新的照片可以欣賞，就算暫時沒有改變佈置的需求，看看別人漂亮的擺設也很有療癒的作用。

雖然外國人也可以加入會員，不過絕大部份分享的照片看起來都還是以日本當地為主，喜歡日系風格的朋友千萬不要錯過哦！「RoomClip」也有推出 iPhone 及 Android 版本，可下載到手機中就能隨時查看、收藏感興趣的佈置設計囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： RoomClip

RoomClip 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Tunnel,Inc

Tunnel,Inc 官方網站： http://roomclip.jp/

http://roomclip.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

可選擇註冊加入會員，不加入的話也可瀏覽照片，只是無法使用標記、追蹤、留言……等功能。

可使用 Facebook、Twitter 或是 Email 來註冊。之後就可以開始瀏覽其他使用者所分享的照片了。

在照片下方可按讚、留言或是用資料夾分類儲存喜歡的擺設照片。

點入使用者名稱可看到該會員所分享的所有照片，還可加入追蹤，之後有上傳新照片時就能在第一時間欣賞囉！

上面的頁籤可切換查看最愛、已標記以及熱門的分享照。當然，若你也想展現一下自己設計的成果，也可以點擊右下角的「相機」圖示上傳照片分享哦！